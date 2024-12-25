НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

3 м/c,

зап.

 761мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 99,87
EUR 104,23
Рухнул самолет
Скидки на проезд
10 идей подарков родным
Будут ли уроки 30 декабря?
Рецепты вкусных салатов на НГ
Ярославец на федеральном канале
Предновогодняя афиша
Застройщик VS управляшка
Погибли в ДТП
Что дарить на Новый год
Происшествия эксперт Виновных опять не накажут? Катастрофа в Черном море с древними танкерами может повториться опять

Виновных опять не накажут? Катастрофа в Черном море с древними танкерами может повториться опять

Происходящее говорит о состоянии гражданского флота России в целом

235
2 комментария

Кадры крушения «Волгонефти-212»

Источник:

Вся Россия уже неделю наблюдает, как волонтеры и спасатели борются с последствиями чудовищной катастрофы в Черном море. Вылившиеся из двух затонувших танкеров тонны нефти могут загрязнить почти 200 тысяч тонн песка на побережье, заявил министр природных ресурсов России Александр Козлов. Собрано и вывезено в разы меньше.

Больше всего пострадала Анапа. Причем оперативный штаб Краснодарского края сообщил о повторных загрязнениях, которые произошли на уже очищенных участках пляжей. Размеры загрязнений варьируются от 3 до 50 квадратных метров. По предварительной информации, мазут был выброшен в районе реки Можепсин, на береговой полосе станицы Благовещенской и на пляже Джемете.

Идет очистка берегов

Источник:

Мазут с затонувших танкеров достиг не только Краснодарского края, но и Крыма. Еще 21 декабря в Керчи был введен режим ЧС, а в Ленинском районе республики — режим угрозы ЧС, заявил вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко. А спустя два дня новые выбросы мазута были зафиксированы на Керченском полуострове у мыса Змеиного и крепости Еникале.

Напомним, что крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошли 15 декабря в результате сильного шторма в районе Керченского пролива. Оба танкера в сумме перевозили около 9 тысяч тонн мазута. Один член экипажа погиб, а остальные моряки были эвакуированы.

Управление следкома по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело в связи с нарушением правил безопасности внутреннего водного транспорта и эксплуатации морского транспорта (ст. 263 УК РФ). Капитан танкера «Волгонефть-212» Леонид Волегов заключен под стражу на 2 месяца.

Источник:

Затонувшие танкеры были приписаны к портам Астрахани и Санкт-Петербурга, но принадлежали компании «Волгатранснефть» (Москва) и «Кама шиппинг» (Пермь).

Уголовное дело, связанное с крушением, было передано в управление по расследованию особо важных дел центрального аппарата следкома. Следователи уже работают в Крыму и Краснодарском крае, изымают документы у компаний, которые осуществляли технический осмотр танкеров.

Всех, кто следит за судьбой Черного моря, волнует один вопрос: почему 50-летние танкеры выпустили во время шторма в море и не повторится ли подобная катастрофа опять? Об этом MSK1.RU поговорил со специалистом по судо- и кораблестроению, директором Центра военно-экономических исследований ВШЭ Прохором Тебиным.

— Затонувшие танкеры были 1969 и 1973 годов постройки, то есть очень-очень старые. Что вообще у нас сейчас происходит с танкерным флотом, если в море выходят такие древние суда?

— Проблема давняя, острая и всем известная — старение судового состава. И это касается не только танкеров, но и всего гражданского флота, рыболовецкого в значительной степени. Количество возрастных судов действительно очень существенное. А к вопросам технического обслуживания судовладельцы относятся не всегда с ответственностью, как это должно быть. Ничто не вечно, и ремонтировать судно бесконечно нельзя, плюс еще есть вопрос, насколько качественно был проведен ремонт.

Конечно, нужно развивать отечественное судостроение, строить суда на собственных верфях, при необходимости покупать за рубежом что-то уже бывшее в эксплуатации, но в хорошем техническом состоянии.

Причем в морской и портовой отрасли есть проблема не только с судами и судостроением, но и кадровая. Нужно более активно, качественно готовить кадры.

— Кстати, о кадрах. Капитанам обоих судов уже предъявлено обвинение. Но в соцсетях люди справедливо спрашивают: а кто вообще разрешил в такой шторм кораблям выходить в море.

— Конечно, должно быть проведено расследование случившегося и установлены даже не столько виновные, сколько причины. Они могут быть на стороне порта, на стороне экипажа, судовладельца, судоремонтного завода. В подобных случаях должны быть проверены судовладельцы: как, когда приобрел суда, на каких условиях, где проходил ремонт. Но говорить о том, кто виноват, пока нет результатов проверок и официального расследования, нельзя.

— Катастрофа «Волго-Донов» очень напоминает катастрофу с «Булгарией» в 2011 году. Там тоже был древний теплоход (1955 года постройки). И после крушения чиновники обещали жесткие меры.

— Конечно, самая лучшая панацея — это вообще не выходить в море. Ну да, аварии неизбежны. И потому проверки необходимы, но они должны быть разумными. Возможно, ЧП в Керченском проливе выявит необходимость пересмотреть какие-то действующие правила и нормативы. Чтобы старые суда вписывались в свой срок, и, соответственно, бесконечно их нельзя эксплуатировать.

Но должны быть и плановые меры, долгосрочные — строительство новых современных кораблей и развитие гражданского судоремонта в России.

Пока же речь идет только о том, кто достанет затонувшие суда.

Глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что собственники потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров возьмут на себя ответственность по их подъему и утилизации.

— Согласно информации Минтранса, собственник танкера «Волгонефть-239» юридически подтвердил, что берет на себя ответственность по подъему и утилизации судна. Предложен механизм, как скачать оставшееся в танкере топливо. От второго собственника ожидаем письменное подтверждение, что работа будет организована. Задача — сделать так, чтобы достать мазут, не нарушая экосистемы моря, — сказал Козлов, чьи слова приводятся в сообщении Минприроды.

Про то, что экосистема уже нарушена, специалисты говорят пока весьма расплывчато.

ПО ТЕМЕ
Экологическая катастрофа Анапа Черное море Разлив нефти в Черном море
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Инженер1
1 час
«Буржуазия, как всегда, руководится правилом: после нас хоть потоп!», — отмечал В. И. Ленин в брошюре «Грозящая катастрофа и как с ней бороться», написанной в сентябре 1917 года
Гость
1 час
И это касается не только танкеров и всего гражданского флота, а всего , вообще всего особенно всё ЖКХ. Трубы гнилые, ямы копают по 5 раз за год чтобы подлатать
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Нужно ли «обезжиривать» новогоднее меню? Развеиваем мифы об оливье и селедке под шубой
Анонимное мнение
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
Очередная новогодняя солянка? Какими получились «Елки-11» с турецкой звездой и «уральским пельменем»
Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Мнение
«После боя курантов — поножовщина, затем — отравления салатами»: фельдшер скорой — о работе в праздники, зарплате и пациентах
Анонимное мнение
Мнение
За прогрев машины во дворе появился штраф. И это правильно, считает наш автожурналист
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление