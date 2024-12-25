Виновных опять не накажут? Катастрофа в Черном море с древними танкерами может повториться опять

Кадры крушения «Волгонефти-212» Источник: 93.RU











Вся Россия уже неделю наблюдает, как волонтеры и спасатели борются с последствиями чудовищной катастрофы в Черном море. Вылившиеся из двух затонувших танкеров тонны нефти могут загрязнить почти 200 тысяч тонн песка на побережье, заявил министр природных ресурсов России Александр Козлов. Собрано и вывезено в разы меньше.

Больше всего пострадала Анапа. Причем оперативный штаб Краснодарского края сообщил о повторных загрязнениях, которые произошли на уже очищенных участках пляжей. Размеры загрязнений варьируются от 3 до 50 квадратных метров. По предварительной информации, мазут был выброшен в районе реки Можепсин, на береговой полосе станицы Благовещенской и на пляже Джемете.

Идет очистка берегов Источник: mnr.gov.ru











Мазут с затонувших танкеров достиг не только Краснодарского края, но и Крыма. Еще 21 декабря в Керчи был введен режим ЧС, а в Ленинском районе республики — режим угрозы ЧС, заявил вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко. А спустя два дня новые выбросы мазута были зафиксированы на Керченском полуострове у мыса Змеиного и крепости Еникале.

Напомним, что крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошли 15 декабря в результате сильного шторма в районе Керченского пролива. Оба танкера в сумме перевозили около 9 тысяч тонн мазута. Один член экипажа погиб, а остальные моряки были эвакуированы.

Управление следкома по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело в связи с нарушением правил безопасности внутреннего водного транспорта и эксплуатации морского транспорта (ст. 263 УК РФ). Капитан танкера «Волгонефть-212» Леонид Волегов заключен под стражу на 2 месяца.

Источник: Городские порталы

Затонувшие танкеры были приписаны к портам Астрахани и Санкт-Петербурга, но принадлежали компании «Волгатранснефть» (Москва) и «Кама шиппинг» (Пермь).

Уголовное дело, связанное с крушением, было передано в управление по расследованию особо важных дел центрального аппарата следкома. Следователи уже работают в Крыму и Краснодарском крае, изымают документы у компаний, которые осуществляли технический осмотр танкеров.

Всех, кто следит за судьбой Черного моря, волнует один вопрос: почему 50-летние танкеры выпустили во время шторма в море и не повторится ли подобная катастрофа опять? Об этом MSK1.RU поговорил со специалистом по судо- и кораблестроению, директором Центра военно-экономических исследований ВШЭ Прохором Тебиным.

— Затонувшие танкеры были 1969 и 1973 годов постройки, то есть очень-очень старые. Что вообще у нас сейчас происходит с танкерным флотом, если в море выходят такие древние суда?

— Проблема давняя, острая и всем известная — старение судового состава. И это касается не только танкеров, но и всего гражданского флота, рыболовецкого в значительной степени. Количество возрастных судов действительно очень существенное. А к вопросам технического обслуживания судовладельцы относятся не всегда с ответственностью, как это должно быть. Ничто не вечно, и ремонтировать судно бесконечно нельзя, плюс еще есть вопрос, насколько качественно был проведен ремонт.

Конечно, нужно развивать отечественное судостроение, строить суда на собственных верфях, при необходимости покупать за рубежом что-то уже бывшее в эксплуатации, но в хорошем техническом состоянии.

Причем в морской и портовой отрасли есть проблема не только с судами и судостроением, но и кадровая. Нужно более активно, качественно готовить кадры.

— Кстати, о кадрах. Капитанам обоих судов уже предъявлено обвинение. Но в соцсетях люди справедливо спрашивают: а кто вообще разрешил в такой шторм кораблям выходить в море.

— Конечно, должно быть проведено расследование случившегося и установлены даже не столько виновные, сколько причины. Они могут быть на стороне порта, на стороне экипажа, судовладельца, судоремонтного завода. В подобных случаях должны быть проверены судовладельцы: как, когда приобрел суда, на каких условиях, где проходил ремонт. Но говорить о том, кто виноват, пока нет результатов проверок и официального расследования, нельзя.

— Катастрофа «Волго-Донов» очень напоминает катастрофу с «Булгарией» в 2011 году. Там тоже был древний теплоход (1955 года постройки). И после крушения чиновники обещали жесткие меры.

— Конечно, самая лучшая панацея — это вообще не выходить в море. Ну да, аварии неизбежны. И потому проверки необходимы, но они должны быть разумными. Возможно, ЧП в Керченском проливе выявит необходимость пересмотреть какие-то действующие правила и нормативы. Чтобы старые суда вписывались в свой срок, и, соответственно, бесконечно их нельзя эксплуатировать.

Но должны быть и плановые меры, долгосрочные — строительство новых современных кораблей и развитие гражданского судоремонта в России.

Пока же речь идет только о том, кто достанет затонувшие суда.

Глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что собственники потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров возьмут на себя ответственность по их подъему и утилизации.

— Согласно информации Минтранса, собственник танкера «Волгонефть-239» юридически подтвердил, что берет на себя ответственность по подъему и утилизации судна. Предложен механизм, как скачать оставшееся в танкере топливо. От второго собственника ожидаем письменное подтверждение, что работа будет организована. Задача — сделать так, чтобы достать мазут, не нарушая экосистемы моря, — сказал Козлов, чьи слова приводятся в сообщении Минприроды.