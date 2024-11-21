Умерла до приезда скорой: в Ярославле на тротуаре сбили пенсионерку

В Ярославле на тротуаре насмерть сбили пенсионерку Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram











В Ярославле на тротуаре насмерть сбили 86-летнюю женщину. Происшествие случилось утром 21 ноября у дома № 57 на проспекте Дзержинского.

— По предварительной информации, автомобиль наехал на пешехода при движении по тротуару задним ходом, — рассказал Александр Колесов, врио заместителя начальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по Ярославской области.

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте до приезда скорой помощи. По мнению полицейских, водитель автомобиля не убедился в безопасности движения, что и стало причиной трагедии.

На место ДТП выезжала следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Комментарий ГИБДД о происшествии Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram