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Происшествия Умерла до приезда скорой: в Ярославле на тротуаре сбили пенсионерку

Умерла до приезда скорой: в Ярославле на тротуаре сбили пенсионерку

Автомобиль двигался задним ходом

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14 комментариев

В Ярославле на тротуаре насмерть сбили пенсионерку

В Ярославле на тротуаре насмерть сбили 86-летнюю женщину. Происшествие случилось утром 21 ноября у дома № 57 на проспекте Дзержинского.

— По предварительной информации, автомобиль наехал на пешехода при движении по тротуару задним ходом, — рассказал Александр Колесов, врио заместителя начальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по Ярославской области.

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте до приезда скорой помощи. По мнению полицейских, водитель автомобиля не убедился в безопасности движения, что и стало причиной трагедии.

На место ДТП выезжала следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Комментарий ГИБДД о происшествии

Напомним, ДТП с погибшим произошло в Ярославле 20 ноября. На дороге у Лесных Полян столкнулись три автомобиля. После происшествия двух женщин увезли в больницу. Одна из пострадавших вскоре скончалась.

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Комментарии
14
Гость
2 часа
Людям и на тротуарах уже опасно.Что водятел на тротуаре делал?Как он туда попал?
Гость
1 час
Каждый день стали происходить аварии в разных районах города, со смертельным исходом почему водители не внимательны к пешеходам и к самим себе, мы тоже люди и хотим жить а не чтоб водители убивали пешеходов, может нужно чаще ГИБДД проводить рейды чтоб этих дтп со смертельными исходами не было
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