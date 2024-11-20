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Происшествия «Машину разорвало»: в Ярославле образовалась двухкилометровая пробка из-за ДТП

«Машину разорвало»: в Ярославле образовалась двухкилометровая пробка из-за ДТП

Первая информация о происшествии и видео

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3 комментария

В Ярославле за Волгой серьезная авария

В Ярославле по дороге на Резинотехнику произошло серьезное ДТП.

— Жуткая авария между Лесными полянами и Бутарево. Не меньше четырех машин и микроавтобус. У одной из машин срезана крыша. Стоят две скорые и машина реанимации, пожарные, — сообщила порталу 76.RU читательница Ольга.

Еще один очевидец, снявший последствия происшествия прокомментировал:

— Машину разорвало, колеса отдельно лежат.

Видео с места происшествия

В полиции сообщили, что авария случилось в 15.22.

— Поступила информация о столкновении автомобилей «Тойота» и «Мерседес». Данные о возможных пострадавших в ДТП уточняются, — прокомментировали в УМВД России по Ярославской области.

Между тем, по информации источника 76.RU, ДТП обошлось без погибших. Двух человек с места происшествия увезли на скорой.

По данным «Яндекс. Карт» из-за аварии в районе Лесных Полян растянулся двухкилометровый затор.

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Комментарии
3
Гость
21 минута
Эх вот до чего доводит лихачиство
Гость
21 минута
Не гоняй лихо , а то по несут тихо)))
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