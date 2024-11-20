«Машину разорвало»: в Ярославле образовалась двухкилометровая пробка из-за ДТП

В Ярославле по дороге на Резинотехнику произошло серьезное ДТП.
— Жуткая авария между Лесными полянами и Бутарево. Не меньше четырех машин и микроавтобус. У одной из машин срезана крыша. Стоят две скорые и машина реанимации, пожарные, — сообщила порталу 76.RU читательница Ольга.
Еще один очевидец, снявший последствия происшествия прокомментировал:
— Машину разорвало, колеса отдельно лежат.
В полиции сообщили, что авария случилось в 15.22.
— Поступила информация о столкновении автомобилей «Тойота» и «Мерседес». Данные о возможных пострадавших в ДТП уточняются, — прокомментировали в УМВД России по Ярославской области.
Между тем, по информации источника 76.RU, ДТП обошлось без погибших. Двух человек с места происшествия увезли на скорой.
По данным «Яндекс. Карт» из-за аварии в районе Лесных Полян растянулся двухкилометровый затор.