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Происшествия Скончалась одна из пострадавших в тройном ДТП в Ярославле

Скончалась одна из пострадавших в тройном ДТП в Ярославле

Стали известны подробности аварии

1 496
6 комментариев

Одна из пострадавших в ДТП скончалась в больнице

Одна из пострадавших в тройном ДТП в районе Лесных Полян в Ярославле скончалась в больнице. Об этом сообщили в полиции.

Также в УМВД рассказали, как именно произошла авария.

— По предварительной информации, автомобиля «Тойота» произвел выезд на полосу встречного движения, где произвел столкновение с автомобилями «Мерседес» и «Мерседес Спринтер», — сообщил Николай Головкин, и. о. начальника отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Ярославскому району.

Двух женщин, одна из которых была за рулем «Тойоты», а вторая — на пассажирском сиденье, с места ЧП увезли в больницу. Спасти одну из них медикам не удалось.

Видео с места аварии

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

Напомним, авария произошла в 15 часов 22 минуты 20 ноября на 2-м километре дороги Лесные поляны — Ярославль.

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Комментарии
6
Гость
40 минут
Интересно вот а трасса была обработана противогололедной смесью и убрана ???? На кадрах видно что нет, тогда вопрос кто за это ответит???? За не надлежащию уборку магистралей???
Гость
47 минут
Гиблое место , в купе с отвратительной манерой передвижения жителей данного района приводят к таким последствиям , на знаки ограничения местные жители просто плюют , отсюда такие последствия , думаю только камеры видеофиксации смогут как-то успокоить эту публику , но только на каждом дереве
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