Скончалась одна из пострадавших в тройном ДТП в Ярославле

Одна из пострадавших в ДТП скончалась в больнице Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram











Одна из пострадавших в тройном ДТП в районе Лесных Полян в Ярославле скончалась в больнице. Об этом сообщили в полиции.

Также в УМВД рассказали, как именно произошла авария.

— По предварительной информации, автомобиля «Тойота» произвел выезд на полосу встречного движения, где произвел столкновение с автомобилями «Мерседес» и «Мерседес Спринтер», — сообщил Николай Головкин, и. о. начальника отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Ярославскому району.

Двух женщин, одна из которых была за рулем «Тойоты», а вторая — на пассажирском сиденье, с места ЧП увезли в больницу. Спасти одну из них медикам не удалось.

Видео с места аварии Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.