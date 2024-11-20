Скончалась одна из пострадавших в тройном ДТП в Ярославле

Одна из пострадавших в тройном ДТП в районе Лесных Полян в Ярославле скончалась в больнице. Об этом сообщили в полиции.
Также в УМВД рассказали, как именно произошла авария.
— По предварительной информации, автомобиля «Тойота» произвел выезд на полосу встречного движения, где произвел столкновение с автомобилями «Мерседес» и «Мерседес Спринтер», — сообщил Николай Головкин, и. о. начальника отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Ярославскому району.
Двух женщин, одна из которых была за рулем «Тойоты», а вторая — на пассажирском сиденье, с места ЧП увезли в больницу. Спасти одну из них медикам не удалось.
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.
Напомним, авария произошла в 15 часов 22 минуты 20 ноября на 2-м километре дороги Лесные поляны — Ярославль.