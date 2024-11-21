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Происшествия Следователи начали проверку после гибели ярославца в пожаре

Следователи начали проверку после гибели ярославца в пожаре

Известна предварительная причина ЧП

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1 комментарий

Мужчина погиб в пожаре

В ночном пожаре в Ярославле погиб 42-летний житель. По данным МЧС, в 23:18 20 ноября огонь объял частный дом на Цветочной улице, 14 в Заволжском районе.

— Пожар был ликвидирован в 01:55 21 ноября. В результате повреждена комната​​, уничтожена мебель, — сообщили в пресс-службе управления МЧС.

Следователи установили личность погибшего, им оказался хозяин дома.

— Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем, — уточнили в СК.

После пожара следователи начали доследственную проверку. Для уточнения деталей трагедии в СК назначили пожарно-техническую экспертизу.

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Комментарии
1
Гость
27 минут
Фото наших лачуг и трёх этажных дворцов на дотационном кавказе поражает воображение?🧐
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