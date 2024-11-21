Следователи начали проверку после гибели ярославца в пожаре

В ночном пожаре в Ярославле погиб 42-летний житель. По данным МЧС, в 23:18 20 ноября огонь объял частный дом на Цветочной улице, 14 в Заволжском районе.
— Пожар был ликвидирован в 01:55 21 ноября. В результате повреждена комната, уничтожена мебель, — сообщили в пресс-службе управления МЧС.
Следователи установили личность погибшего, им оказался хозяин дома.
— Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем, — уточнили в СК.
После пожара следователи начали доследственную проверку. Для уточнения деталей трагедии в СК назначили пожарно-техническую экспертизу.