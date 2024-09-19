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Происшествия подробности «Пытались скрыться, вели себя агрессивно»: после ночных задержаний в Тутаеве арестовали двух жителей

«Пытались скрыться, вели себя агрессивно»: после ночных задержаний в Тутаеве арестовали двух жителей

Какое решение вынес суд

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4 комментария

Был задержан 21 человек

В Ярославской области начались первые аресты после ночных задержаний в Тутаеве. В четверг, 19 сентября, Тутаевский районный суд отправил на 7 суток двух жителей Рыбинска. Их признали виновными по административной статье за неповиновение полиции.

— Данные лица не выполнили требования оставаться на месте для установления личности и проверки на наличие запрещенных предметов, пытались скрыться, вели себя агрессивно, — рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

По Сети разлетелись видео момента задержания

Напомним, вечером 18 сентября в социальных сетях появилась информация о якобы стрельбе и задержаниях на улице Соборной в районе парка и жилых домов. В пресс-службе УМВД России по Ярославской области подтвердили работу силовиков. Они задержали больше двух десятков человек.

— В полицию поступила информация о том, что на улице Соборной в Тутаеве собралась группа граждан, которые, возможно, могут быть вооружены. <…> Проведены мероприятия, направленные на недопущение возможных противоправных действий, задержан 21 человек, изъято 7 единиц травматического оружия, — ранее сообщали в полиции.

По уточненным данным пресс-службы областного суда, всего на рассмотрение поступил 21 протокол: 13 из них рассмотрят 19 сентября, еще 8 — 20 сентября.

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Задержание Арест Полиция Тутаев Рыбинск Травматическое оружие
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Комментарии
4
Гость
2 часа
Так 2 иди 21?
Гость
1 час
Почему не был открыт огонь на поражение по пытавшимся скрыться?
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