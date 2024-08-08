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Происшествия подробности Выбросило под колёса машины: появилось видео момента смертельного ДТП с велосипедистом в Ярославле

Выбросило под колёса машины: появилось видео момента смертельного ДТП с велосипедистом в Ярославле

Он угодил сразу под два автомобиля

2 960
10 комментариев
Велосипедист погиб сразу же

Появилось видео момента смертельного ДТП с участием 28-летнего велосипедиста на Республиканском проезде в Ярославле. Он угодил сразу под два автомобиля и погиб до приезда скорой помощи.

Судя по записи, как и сообщали ранее сотрудники Госавтоинспекции, велосипедист пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения иномарки «Мицубиси». Там он столкнулся с автомобилем, а затем упал на асфальт. Там в этот момент проезжала легковушка «Киа». Машина наехала на упавшего велосипедиста, а затем резко свернула в сторону.

Момент столкновения попал на запись

От полученных травм велосипедист скончался сразу же, еще до приезда медиков.

— В результате ДТП велосипедист-мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, до приезда скорой помощи. На месте ДТП работают следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства происшествия, — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

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Комментарии
10
Гость
8 августа 2024, 15:50
Велосипедист нарушил всё что можно, прежде чем попрощаться с этим светом, но водителей затаскают им им существенно потреплют нервы, хотя и их вина только в том, что они сели за руль средства повышенной опасности.
Гость
8 августа 2024, 16:54
а кто так целенаправленно и вовремя снимал? это не дорожная камера и не регистратор
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