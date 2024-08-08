Выбросило под колёса машины: появилось видео момента смертельного ДТП с велосипедистом в Ярославле

Появилось видео момента смертельного ДТП с участием 28-летнего велосипедиста на Республиканском проезде в Ярославле. Он угодил сразу под два автомобиля и погиб до приезда скорой помощи.
Судя по записи, как и сообщали ранее сотрудники Госавтоинспекции, велосипедист пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения иномарки «Мицубиси». Там он столкнулся с автомобилем, а затем упал на асфальт. Там в этот момент проезжала легковушка «Киа». Машина наехала на упавшего велосипедиста, а затем резко свернула в сторону.
От полученных травм велосипедист скончался сразу же, еще до приезда медиков.
— В результате ДТП велосипедист-мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, до приезда скорой помощи. На месте ДТП работают следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства происшествия, — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.