НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

облачно, без осадков

ощущается как +18

4 м/c,

с-в.

 750мм 83%
Подробнее
USD 86,56
EUR 94,13
Почему гудела сирена
Какой будет погода
Отдохнул в Грузии на 310 тысяч
Где искать лесные ягоды
Заснял «водяную бомбу»
Бесплатный концерт в центре
Кому полагается участок земли
Как вычислить грибные места
Пытался обнести секс-шоп
Застройка у дома-памятника
Происшествия Погиб до приезда скорой: в Ярославле произошло ДТП с легковушками и велосипедистом

Погиб до приезда скорой: в Ярославле произошло ДТП с легковушками и велосипедистом

Подробности случившегося

3 563
4 комментария
Авария случилась ранним утром

Около 08:20 8 августа на Республиканском проезде в Ярославле произошло ДТП с участием двух легковушек и 28-летнего велосипедиста. Фото с лежащим на земле мужчиной опубликовали в группе «ДТП | Ярославль и область» во «ВКонтакте».

— Республиканский проезд. Всё печально. Велосипедист, — написали очевидцы.

По данным Госавтоинспекции Ярославской области, велосипедиста сбил водитель иномарки «Мицубиси». А когда мужчина рухнул на землю, по нему проехала легковушка «Киа».

— По предварительной информации, водитель автомобиля «Мицубиси» произвел наезд на велосипедиста, пересекавшего проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля «Мицубиси», в результате чего произошло падение велосипедиста на проезжую часть, где на него произвел наезд водитель автомобиля «Киа», — рассказали правоохранители.

От полученных травм велосипедист скончался еще до приезда скорой помощи. Сейчас на месте работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции.

— Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — уточнили в Госавтоинспекции.

ПО ТЕМЕ
ДТП Погиб велосипедист Полиция
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
8 августа 2024, 12:04
Я собираю самые свежие сплетни. Шибаева
Гость
8 августа 2024, 12:09
Кто-то не доехал из точка А до точки Б , муравейник живёт дальше
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Мы ж человеки, а не роботы!»: воспитатель в детском саду — о работе в две смены за 24 тысячи в месяц
Анонимное мнение
Мнение
Почему врачи в России — лучшие, или Взгляд изнутри на турецкую больницу
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Спустили больше полумиллиона: туристка откровенно рассказала об опуске в Турции и шокирующих ценах
Екатерина Семенова
карьерный консультант, профориентолог
Мнение
«Платить было нечем»: пенсионерка добилась признания ее банкротом — как и зачем
Анна Макарова
Банкрот на пенсии
Мнение
Для тех, кто не хочет в Сочи. Рассказываем, как отдохнуть в Башкирии и на Алтае, чтобы вспоминать отпуск весь год
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Рекомендуем