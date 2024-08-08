Погиб до приезда скорой: в Ярославле произошло ДТП с легковушками и велосипедистом

Около 08:20 8 августа на Республиканском проезде в Ярославле произошло ДТП с участием двух легковушек и 28-летнего велосипедиста. Фото с лежащим на земле мужчиной опубликовали в группе «ДТП | Ярославль и область» во «ВКонтакте».
— Республиканский проезд. Всё печально. Велосипедист, — написали очевидцы.
По данным Госавтоинспекции Ярославской области, велосипедиста сбил водитель иномарки «Мицубиси». А когда мужчина рухнул на землю, по нему проехала легковушка «Киа».
— По предварительной информации, водитель автомобиля «Мицубиси» произвел наезд на велосипедиста, пересекавшего проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля «Мицубиси», в результате чего произошло падение велосипедиста на проезжую часть, где на него произвел наезд водитель автомобиля «Киа», — рассказали правоохранители.
От полученных травм велосипедист скончался еще до приезда скорой помощи. Сейчас на месте работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции.
— Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — уточнили в Госавтоинспекции.