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Мой дом Уход за пеларгонией: как получить пышное цветение дома и на даче

Уход за пеларгонией: как получить пышное цветение дома и на даче

Агроном объяснила, как ухаживать за пеларгонией

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Уход за пеларгонией дома очень простой | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUУход за пеларгонией дома очень простой | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Уход за пеларгонией дома очень простой

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Пеларгония — не менее популярный цветок, чем петуния или бегония, так как уход в домашних условиях за ней достаточно простой. При этом всё же нужно учитывать несколько важных нюансов, иначе растение не будет цвести.

Уход в домашних условиях за пеларгонией

Пеларгония любит яркий, но рассеянный свет. Палящее солнце может обжечь листья, поэтому в сильную жару всё же растение придется притенить.

«Уход за ней простой — вовремя поливать, подрезать, подкармливать. Если дома, то всё зависит от пересыхания грунта в горшочке, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Допустимо легкое пересыхание грунта. Лучше недолить воды, чем перелить».

Грунт должен подсохнуть примерно на два сантиметра в глубину. При переливах корни быстро начинают загнивать, цветение прекращается. До осени пеларгонии нужна подкормка раз в 2–3 недели фосфорно-калийными удобрениями. Летом температура должна быть около +22…+28 градусов, цветок можно спокойно держать на балконе.

Почему не цветет пеларгония

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Стоимость редких сортов может достигать десятков тысяч

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Причины отсутствия цветения у пеларгонии может быть несколько. Самые частые: недостаток солнца, слишком просторный горшок, переизбыток азота, неправильная обрезка.

«Из-за нехватки солнца побеги вытягиваются и цветения не будет. Нужно обеспечить растению хорошее освещение, — советует агроном. — У нас люди часто увлекаются подкормками, сейчас азот вносить не нужно. Из-за него наращивается зеленая масса, а не цветы. Прекратить его вносить. Сейчас можно давать только фосфор и калий».

Растение из-за пересадки в более просторный горшок также может отложить цветение. Нужно нарастить корневую массу, поэтому придется подождать. При пересадке нужно учитывать, что емкость должна быть не более чем на 1–2 сантиметра больше предыдущей.

«Пеларгония закладывает бутоны только на молодых побегах, поэтому нужно подрезать ее. Также регулярно прищипывать верхушки. Это стимулирует ветвление и появление молодых побегов», — объяснила специалист.

Почему пеларгония желтеет

Чаще всего растение начинает увядать и желтеть из-за переливов. Грунт обязательно должен пересыхать между поливами.

«Если пожелтели кончики или есть пятна белые, то это, скорее всего, солнечный ожог. Нужно беречь от прямых солнечных лучей, — подчеркнула Людмила Шубина. — Если на молодых листьях при пожелтении есть ярко-зеленые прожилки, то это нехватка железа или хлороз. Нужно внести удобрение».

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Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Пеларгония Комнатное растение Интерьер Цветы
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