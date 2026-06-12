Хотела грядку с укропом, а вырастила тыкву в полтонны: как маркетолог бросила работу и нашла себя в огороде

Проект своего дома Мария придумывала сама Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Садовод Мария Приймак из Красноярска не раз давала советы читателям NGS24.RU — рассказывала, как правильно ухаживать за растениями и как избавить их от вредителей. Но мало кто знает, что еще несколько лет назад у нее дохли все цветы и она понятия не имела, как обращаться с растениями.

Всё изменил один горшок с помидорами — дочке задали в детсаду вырастить что-нибудь, и понеслось. Сегодня Мария выращивает тыквы весом под полтонны, преподает агротехнику и признается, что огород помогает ей расслабиться и успокоиться. Как случайное увлечение стало делом жизни — читайте в материале корреспондента NGS24.RU Татьяны Зарва.

«За забором тыква висит»

А скоро тут будет огромная тыква Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

На сайте NGS24.RU несколько раз в месяц выходят советы от преподавателя по садоводству — Марии Приймак. Само словосочетание, да даже слово «садовод» дает весьма яркую картину.

Исходя из общепринятых стереотипов, скорее всего, это взрослая женщина, которая засадила половину огорода помидорами, а другую — картошкой. И не дай бог вы назовете сорт как-то неправильно! Сразу получите! Возможно, даже шлангом для полива.

Мария в этом плане ломает все стереотипы. Журналисты, конечно, ее и раньше видели, но на фото. А в день интервью к нам вышла невысокая хрупкая молодая женщина и ангельским голосом пригласила нас на участок — до того как ее собака, бишон-фризе Юки, не начал лаять на все подряд.

— Юки! Ну-ка быстро иди сюда! Я тебя домой сейчас загоню, — говорит Мария своей собаке.

Бишон оказался очень ласковым, прыгал на журналистов и просил внимания. Но домой его всё-таки загнать пришлось — слишком активно защищал территорию.

Участок Марии тоже отличается от общепринятых дач. Вместо километров, засаженных картошкой, и теплиц для помидоров, перцев и баклажанов — небольшой дом, теплица и отдельно огороженное место, где, возможно, вырастет тыква больше предыдущей.

Парник для будущего гиганта Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Пока об этом ничего не говорит — парник нависает над большими листьями, а в передней части торчит росток. Но именно отсюда появится растение, которое точно попадет в СМИ и соцсети.

В прошлом году, вспоминает Мария, тыква разрослась настолько, что залезла в крону стоящей неподалеку сосны и перебралась через забор к родителям, которые живут по соседству.

— Плети залазили на сосну. Прямо вверх, на сосне были плети от нее, как лоза. И там завязались тыквы, вот так вот висели. Я переживала, что моей собаке на голову просто это всё упадет. У [соседей] тоже, получается, плети туда пролезли — и за забором тыква висит, — вспоминает Мария.

«И поначалу так и было, а потом как понеслось»

А вот и помидоры Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Семья, кстати, Марию поддерживает в ее увлечении, но больше физически — отец и муж грузили тыкву-гиганта на погрузчик, супруг помогает сооружать парники. Но садоводство не его тема.

— Он ничего не понимает ни в садоводстве, ни в растениях, ему это неинтересно. У нас у каждого свое хобби. Он хоккеем увлекается, квадроциклами, я растениями, — говорит Мария.

Дочь садоводством тоже не интересуется — Мария считает, что она даже ревнует маму к растениям. Забавно, что именно она и запустила весь этот процесс.

— Дочка была совсем маленькая, им в садике задали вырастить растение. Мы зашли в супермаркет, купили первые попавшиеся помидоры, не предназначенные для комнатного выращивания, потому что я ничего не понимала.

Посеяли, прочитали в интернете, купили первый попавшийся грунт, вообще ни разрыхлителей, ничего. И каково было мое удивление, когда они начали расти. На окошке просто, на подоконнике. Мне так это понравилось, когда ты видишь результат, — говорит Мария.

А здесь растет арбуз Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Мария совсем не думала, что свяжет жизнь с садоводством. В юности душа лежала к искусству — музыкальная школа, рисование. Но жизнь она планировала связать с иным.

— Я закончила аэрокосмический университет, «реклама и связи с общественностью». Проходила практику в краевой администрации, в пресс-службе губернатора. Писала диплом с Михаилом Развозжаевым, — рассказывает Мария.

Михаил Развозжаев сегодня — губернатор Севастополя, а карьеру в политике начинал в Красноярском крае: работал в пресс-службе краевого правительства, был пресс-секретарем губернатора. Именно тогда, в студенческие годы, Мария с ним и пересеклась — он пришел на защиту ее диплома.

После университета — работа бренд-менеджером, маркетологом, логотипы и фирменный стиль.

— Это всё-таки строгая одежда, формальности, с девяти до шести. Это не моя тема. Я художник всё-таки больше, — говорит Мария.

Казалось бы, карьера складывается. Но Мария чувствовала, что душа к этому не лежит. После этого Мария ушла и отучилась на дизайнера интерьера.

Отсюда и полезет тыква-гигант Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

А потом случился тот самый горшок с помидорами, и всё резко поменялось. Она смеется, что если бы ей лет десять назад сказали, что она будет выращивать гигантские овощи и преподавать агротехнику — покрутила бы пальцем у виска.

Сначала появился запрос на дачу. Участок нашли, началась стройка. Мария тогда еще успокаивала себя: ну будет одна грядка с клубникой, одна с укропом, и всё.

— И поначалу так и было, а потом как понеслось, — смеется она.

Переломный момент случился в прошлые новогодние праздники. Мария листала «ВКонтакте» и наткнулась на рекламу всероссийского конкурса по выращиванию гигантских овощей.

В рекламе мелькали знакомые лица — блогеры, люди из тех же садоводческих сообществ, в которых она уже состояла. И что-то щелкнуло: «Мне это всё дело очень интересно, я тоже хочу попробовать».

Так в ее жизни появилась гигантская тыква. Сорт — атлантический гигант. В прошлом году семечка была российская — сорт Чусов 405, именно из нее и выросла тыква весом 426 кг.

В этом году Мария посадила на три недели раньше и взяла американскую семечку с более сильной генетикой. Вырастет ли она больше — вопрос открытый. Процесс непредсказуемый и очень связан с погодой.

— Конечно, можно ставить цели. Но у меня цель, чтобы она была больше, чем в прошлом году, — говорит Мария.

Кстати, каждая выращенная гигантская тыква в мире внесена в специальную базу данных, где указано, из каких семян она выросла и чем была опылена, — настоящее генеалогическое дерево в несколько поколений.

«Мы двигаем науку»

Имитация опыления шмеля Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

От тыквы переходим в теплицу — и здесь становится понятно, что тыква — это только начало. У Марии целый арсенал культур, каждая со своим характером и своими капризами.

Гигантский лук сорта Питера Глейзбрука — британского рекордсмена по выращиванию гигантских овощей. Семена достать крайне сложно, Мария заказала аж 50 штук.

Лук сеется еще в ноябре, долго растет дома под подсветкой, потом в теплице — и только недавно переехал на улицу в огромные мешки-гроубеги. Арбуз, подсолнухи, томаты — всё это тоже здесь, всё — часть большого летнего квеста.

Столько уходит на один полив тыквы Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Но главная гордость теплицы — ГМО-томаты из США. Фиолетовый, в который внедрен ген львиного зева: разрезаешь — а он внутри ярко-фиолетового цвета, и сок тоже фиолетовый. Полосатый — его ребенок.

Даже в разрезе фиолетовые Источник: Мария Приймак Маленькие как черри Источник: Мария Приймак

Томат Бета ярко-оранжевый внутри и снаружи и богат бета-каротином, но с чем именно его скрещивали, доподлинно неизвестно. Официально продавать их за пределами США запрещено, но делиться можно. Именно так они и попадают к энтузиастам по всему миру.

В этом году Мария Приймак решила поставить эксперимент и вырастить гигантский томат. Она объясняет, что для того, чтобы получить гигантский томат, нужно добиться срастания нескольких бутонов в один огромный цветок — фасциацию.

Для этого Мария устраивает растениям температурные качели: то холодно, то жарко, стресс сразу после высадки.

А потом каждое утро бежит в теплицу с электрической зубной щеткой — прикасается к цветку, чтобы пыльца встряхнулась, как от шмеля. Со стороны выглядит странно. Но результат потом скажет сам за себя.

«Тут непредсказуемый процесс»

Бархатцы не для красоты, они тоже помощники Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Преподавание тоже случилось само собой. Курс она писала с нуля около двух месяцев. И искренне сомневалась, что кто-то придет. Но люди приходят, притом совершенно разные — и те, кто никогда ничего не выращивал, и те, кто занимается садоводством много лет, но хочет систематизировать знания.

Возраст тоже разный: в этом году была девочка лет двадцати, а бывают и пенсионеры. Мария преподает уже порядка двух лет и говорит, что ей это искренне нравится — видеть, как человек с нуля вырастил что-то свое и сам себе удивился.

А это гигантские луковицы Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Мария обещает, что самое интересное еще впереди. Ближе к середине лета тыква начнет ускоренно расти, и тогда счет пойдет на килограммы в сутки. Редакция NGS24.RU планирует вернуться на участок в августе — посмотреть, чем закончится этот огородный квест, и узнать, удалось ли Марии побить собственный рекорд в 426 кг.

— Приезжайте, когда ее взвешивать будем, — говорит Мария. — Тут непредсказуемый процесс.

Непредсказуемый — это, пожалуй, главное слово в ее огородной философии. Никогда не знаешь, треснет ли тыква после ночного полива, прорастет ли семечка за 30 тысяч рублей, срастутся ли бутоны в тот самый махровый цветок.