Мой дом Хотел оплатить ЖКУ, но потерял деньги: мошенники придумали новую схему обмана

Следует быть осторожными, вступая в чаты в мессенджерах

Наталья Лапцевич / 74.RU

В сфере ЖКХ появилась новая схема обмана: злоумышленники предлагают жильцам вступить в якобы официальный домовой чат в мессенджере. Об этом сообщил заслуженный юрист Российской Федерации, ученый‑правовед и руководитель проекта «Не дай себя обмануть» Иван Соловьёв.

По словам эксперта, мошенники создают фальшивый чат, где якобы присутствуют сотрудники коммунальных служб и мастера. Чтобы попасть в группу, жильцу предлагают нажать на фотографию «зампредседателя» Елизаветы Бормотовой, рассказал Соловьёв в беседе с РИА Новости.

Эксперт предупредил, что это может быть лишь первым шагом масштабной мошеннической схемы. После подключения к чату жертвы рискуют столкнуться с лжесотрудниками различных госорганов. Злоумышленники будут маскироваться под представителей Роскомнадзора, Росфинмониторинга, Следственного комитета, ФСБ, военной прокуратуры, Центрального банка и других ведомств.

В случае «успеха» мошенники могут завладеть вашими данными и деньгами. Юрист призвал людей быть бдительными и не переходить по сомнительным ссылкам. При подозрении на мошенничество он рекомендует сразу сообщать в полицию.

Дарья Пирогова
TYPE_LIKE0
Комментарии
3
Гость
1 час
Отсутствие правоохранительных органов Коррупция повсеместно Недумающие привыкшие подчиняться люди
Гость
47 минут
Должны жить в страхе.
