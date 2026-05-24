Хотел оплатить ЖКУ, но потерял деньги: мошенники придумали новую схему обмана

Следует быть осторожными, вступая в чаты в мессенджерах Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В сфере ЖКХ появилась новая схема обмана: злоумышленники предлагают жильцам вступить в якобы официальный домовой чат в мессенджере. Об этом сообщил заслуженный юрист Российской Федерации, ученый‑правовед и руководитель проекта «Не дай себя обмануть» Иван Соловьёв.

По словам эксперта, мошенники создают фальшивый чат, где якобы присутствуют сотрудники коммунальных служб и мастера. Чтобы попасть в группу, жильцу предлагают нажать на фотографию «зампредседателя» Елизаветы Бормотовой, рассказал Соловьёв в беседе с РИА Новости.

Эксперт предупредил, что это может быть лишь первым шагом масштабной мошеннической схемы. После подключения к чату жертвы рискуют столкнуться с лжесотрудниками различных госорганов. Злоумышленники будут маскироваться под представителей Роскомнадзора, Росфинмониторинга, Следственного комитета, ФСБ, военной прокуратуры, Центрального банка и других ведомств.