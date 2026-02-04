Не квартира, а отель: как выглядит жилье Алексея Жидковского за 60 миллионов рублей

Блогер признается, что может быть тем еще неряхой, но при этом рискнул сделать свое жилье полностью белым Источник: zhidkovskiy / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Алексей Жидковский уже давно стал синонимом слова «эпатаж». Блогер никогда не скрывал свою любовь к роскоши, которая чаще всего проявляется в кричащих луках с блестящими пиджаками и леопардовыми шубами. Но, как оказалось, автор крылатой фразы «За что уплочено, то проглочено», заходя домой, хочет простоты и удобства. В своем жилье он постарался отказаться от всего кричащего, правда, получилось у него это не до конца.

Долгое время Жидковский жил на съемной квартире площадью 200 квадратных метров, но к 30 годам захотел свое. По размерам оно меньше, 90 квадратных метров, зато здесь он смог всё обставить по собственному вкусу.

Источник: Ольга Манукян о недвижимости / Rutube.ru

Как признается блогер, когда дизайнер у него спрашивала, какой он видит свою квартиру, он в качестве примеров присылал фотографии отелей.

— У меня вся квартира в стиле английской классики современной. Мне в Москве хватает на мероприятиях всего этого бурлеска и ярких красок. Я хочу приходить домой и погружаться в свое лучшее психологическое состояние. У меня референс — отели FourSeasons и Mandarin Oriental в Париже, — рассказал блогер на канале «Ольга Манукян о недвижимости».

Источник: Ольга Манукян о недвижимости / Rutube.ru

Мастера учли все пожелания и действительно сделали жилье минималистичным и визуально нейтральным. Единственное, чем Алексей украсил белоснежные однотонные стены, — лепнина. Но и то в интерьере ее очень мало: небольшой декор в гостевом туалете, на дверцах кухонного гарнитура и под потолком в ванной.

Источник: Ольга Манукян о недвижимости / Rutube.ru

— Я всегда жил с лепниной. У нас, питерских, принято, чтобы была лепнина, старые фонды. Это мое такое родное, что я это всё внедрил. У меня тут маленький Питер в большой Москве, — улыбаясь, показал украшения Жидковский.

Источник: Ольга Манукян о недвижимости / Rutube.ru

При оформлении своей квартиры Алексею были важны две вещи: свет и зеркала. Он хотел, чтобы в любой части квартиры он мог себя увидеть и сделать удачное фото.

Источник: Ольга Манукян о недвижимости / Rutube.ru

— У меня везде зеркала. Думаю, психологи, которые это увидят, прекрасно понимают, что во мне присутствуют нарциссический склад, — признается Алексей.

Как только переступаешь порог, в прихожей стоит огромное зеркало, а в гостевом туалете их сразу два — друг напротив друга. По словам Жидковского, многие отговаривали его делать подобный «зеркальный лабиринт», так как, по поверьям, через него может проникать отрицательная энергия. Блогер послушал, покивал, на секунду призадумался, но оставил всё как есть. Ведь это всё же туалет, куда он сам практически не заходит.

Самая дорогая часть в доме — кухня. Она находится в одном пространстве вместе с гостиной. Справа огромный плазменный телевизор, который блогер получил бесплатно, оплатив покупку баллами, а слева огромный белоснежный кухонный гарнитур. Алексей делал его на заказ и ждал три месяца. Каждый шкаф сделан из дуба, покрытого эмалью. На дверцах нет кнопок и ручек, только доводчики для плавного закрытия.

Источник: Ольга Манукян о недвижимости / Rutube.ru

— Она стоила где-то тысяч 70–80 долларов. Примерно как джип Li Auto L8. Она дорогая, но она на века, — объясняет Алексей.

Источник: Ольга Манукян о недвижимости / Rutube.ru

Кухню и гостиную отделяет небольшой каменный островок, на котором блогер готовит. Пока Жидковский нарезает салат или маринует мясо, он любит параллельно смотреть что-то, поэтому без этого небольшого стола никуда. Чтобы не занимать лишнее место, духовка и микроволновка у Жидковского соединены в одно. А для экономии места в холодильнике для напитков у него есть отдельный.

Источник: Ольга Манукян о недвижимости / Rutube.ru

Алексей не скрывает, у него были порывы сделать дома «дорого-богато», но он их остановил и добавил в интерьер лишь вкрапления латуни и золота. Например, на торшерах, подсвечниках, посуде. А также в кухонной мойке.

Источник: Ольга Манукян о недвижимости / Rutube.ru

— Я хочу мыть в золоте. Чтобы я мыл, а в голове был праздник. Мойка японская. Ее нельзя мыть никакими средствами, — похвастался раковиной блогер.

Из всех комнат у блогера есть выход на небольшую террасу. Первоначально она ему была нужна, чтобы гулять с собаками, не выходя из дома. Но со временем Жидковский понял, как приятно сидеть вечерами, попивая любимый напиток, и смотреть на Москву-реку, по которой спешат трамвайчики.

Источник: Ольга Манукян о недвижимости / Rutube.ru

— Мне хотелось на территории Москвы дом со своей улочкой. Когда у меня был переезд, я совершенно спокойно пять дней отсюда вообще не выходил. Я тут сидел и не могу сказать, что почувствовал, будто я отдельно от мира и жизни, — любуясь видами, рассказал блогер.

Святая святых квартиры Жидковского — гардеробная. По периметру стен развешана одежда, стоят сумочки и обувь. Выглядит всё это словно в дорогом бутике: приятная подсветка, одинаковые вешалки, каждая вещь находится в определенном месте: пиджаки в одном, свитера — в другом.

Источник: Ольга Манукян о недвижимости / Rutube.ru

Чтобы добиться полной гармонии, Алексею пришлось нанять при переезде специально человека, «менеджера порядка», которому он заплатил за организацию пространства порядка 100 тысяч рублей.

Источник: Ольга Манукян о недвижимости / Rutube.ru

Еще одна комната в доме отведена под спальню. В ней также есть несколько шкафов с домашней одеждой, столик с большим зеркалом и двуспальная кровать. Из украшений здесь лишь небольшой винтажный светильник из латуни.

Источник: Ольга Манукян о недвижимости / Rutube.ru

Кроме туалета для гостей у Жидковского есть собственная уборная, куда никто, кроме него, не входит. В ней полностью выдержанная стилистика дома, никакого визуального шума и нагромождения. Блогер отказался от штор в ванной в пользу прозрачной перегородки, опять же как обычно делают в отелях.

Источник: Ольга Манукян о недвижимости / Rutube.ru

Жидковский также раскрыл, как получается сделать pinterest-квартиру с минимальным визуальным шумом: практически нет бьюти-баночек, кухонной утвари, лишней одежды, обуви, аксессуаров. Оказалось, что всё, чем блогер не пользуется в данный момент, у него спрятано в кладовке на цокольном этаже.

— Я сюда хожу как в магазин, — шутит блогер.

Источник: Ольга Манукян о недвижимости / Rutube.ru

По словам Жидковского, квартира обошлась ему примерно в 60 млн рублей. Еще 30 ушло на ремонт.

— Я всегда говорю, каким-то очень странным образом ремонт всегда получается 50% от стоимости квартиры, — заявил блогер.