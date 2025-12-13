«Никаких шаров и мишуры!» — дизайнер рассказала, как креативно украсить новогоднюю елку

Дизайнер уверена, что лучше всего украшать с душой и по своему вкусу Источник: Максим Серков / NGS42.RU

В преддверии одного из самых волшебных праздников в году каждый хочет создать у себя дома атмосферу уюта и сказки. Еще в раннем детстве мы вырезаем снежинки из бумаги, распутываем гирлянды, достаем из коробки старые стеклянные домики и шишки, украшая главный символ торжества — елку.

Кто-то продолжает сохранять традиции праздника и наряжает красавицу блестящими шарами и мишурой, а некоторые, наоборот, пытаются экспериментировать и искать варианты, как заставить засиять ель яркими красками без игрушек. Редакция NGS42.RU попросила дизайнера интерьеров — Алёну Ваганову поделиться оригинальными и чарующими идеями для оформления вашего новогоднего дерева.

Банты

Источник: Пинтерест

Банты в качестве украшений на елку использовали и раньше, однако во многом они являлись лишь дополнением к основным аксессуарам. Дизайнер предлагает посмотреть на ленточки под другим углом и создать композицию только из тесьмы.

Неожиданное преимущество — такие украшения можно сделать самостоятельно. Всё, что вам потребуется, — поход в швейный магазин, ножницы и немного свободного времени.

— Устанавливаете один большой бант или много маленьких, разноцветные или в одной цветовой гамме. Хорошо будут смотреться как бархатные, так и атласные, узкие и широкие, — рассказывает Алёна.

Гипсофила

Источник: Пинтерест

Еще одна совсем непривычная идея для елочного декора — это цветы гипсофилы. Выглядит такой вариант, как сугробы или облака, опустившиеся на колючие ветки.

Соцветия качима — так еще называют цветки гипсофилы, не слишком привередливы в срезанном состоянии. Они быстро засыхают, но при этом сохраняют свой облик. Единственная сложность — если такую композицию задеть, она может начать опадать, и поэтому грязного пола, даже с искусственной елкой, не избежать.

— В букетах такие цветы уже устарели, но как же эффектно и модно они смотрятся на елке, — делится дизайнер.

Цветы

Источник: Пинтерест

Не уходя от цветочной темы, дизайнер предлагает превратить елку в самый настоящий букет. Выглядит это очень необычно за счет контраста зимней сказки и весеннего цветущего набора.

Пространство для фантазии тут широкое, в ход могут пойти любые виды растений — от хризантем до экзотических орхидей и хлопка. С настоящими цветами может возникнуть проблема — быстро завянут, но тогда на помощь могут прийти качественные искусственные наборы.

Бусы

Источник: Пинтерест

Украсить елку бусами не звучит, как что-то необычное. Тут как с бантами — история многим знакомая. Но превратить этот элемент в фундаментальную деталь ощущается свежо.

Найти разные виды «колье» для красавицы достаточно просто, а в магазинах представлены миллионы вариантов на любой вкус и кошелек. Да и чтобы сделать такой декор самостоятельно много усилий не потребуется: нитка и бусины, которые можно заменить на что угодно. Снежинки, фигурки ваших любимых героев, конфеты — так ваша красавица станет еще более уникальной.

— Это всегда аристократично, утонченно и изысканно. Можно намотать по спирали, развесить как дождик или красивыми волнами, — делится Алёна Ваганова.

Вуаль

Источник: Пинтерест

Еще один необычный способ оформления — превратить вашу елку в «невесту» с помощью вуали. Минимальное количество заморочек, но выглядит такая идея потрясающе и стильно.

— Самый эффектный и бюджетный вариант. Добавляет таинственности, магии в волшебное время Нового года, — подводит итог декоратор.

Ранее редакция NGS42.RU ходила по бюджетным магазинам Кемерова и смотрела цены на новогодние украшения.