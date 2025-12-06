Как украсить елку на Новый год — 2026: этот декор привлечет удачу и благополучие в дом

Наши предки верили, что если они установят елку на Новый год, то дома будет процветание и кипящая жизнь, несмотря ни на какие морозы за окном. Однако оказалось, чтобы встретить следующий год с удачей, недостаточно просто поставить дерево. Его нужно правильно украсить. Астролог Ольга Врублевская поделилась, какие цвета и декор привлекут в дом счастье, деньги и любовь.
По словам Ольги, путь к удаче в 2026 году лежит через яркость и огонь, который не терпит зацикленности на прошлом. Нужно перестать держаться за старое и отжившее. Это относится как к внутренним неприятным воспоминаниям, так и к украшениям и вещам, которые больше не приносят удовольствия и хранятся лишь по привычке.
Новогодняя ночь — прекрасная возможность отпустить тревогу и зажечь наше внутреннее солнце.
Елка в 2026 году должна заиграть новыми красками. Для этого необязательно покупать новое дерево, достаточно лишь украсить его не так, как обычно.
— По возможности приобретите новые елочные игрушки, измените привычный новогодний декор. Покажите Вселенной, что вы готовы довериться и шагнуть в новое, — поделилась астролог.
Добавьте побольше стихии огня. Мишуру и дождик замените на гирлянду в теплом оттенке, лучше в виде сетки или росы. Ей получится опутать как можно больше веток, и за счет маленьких и частых огоньков гореть елка будет ярче.
По всему дому также можно добавить огня, например с помощью электрических свечей и подсвечников.
В противовес этому в украшениях лучше совсем забыть обо всём, что связано с водой, это может быть как синий или голубой дождик, так и игрушки в виде корабликов или морских жителей.
— Избегайте контакта с водной (лунной) стихией — это энергия памяти и прошлого, она уводит назад и гасит энергию Солнца, — считает Ольга Врублевская.
Цвета для новогодней ночи как в собственном образе, так и в украшении елки лучше подбирать исходя из ваших желаний:
красный — для страсти и активности;
зеленый — для новых знакомств и роста;
бежевый — для оптимизма и доброты;
желтый, оранжевый, золотой — для энергии и уверенности;
розовый — для любви и гармонии.
Кроме синего астролог назвала еще несколько цветов, которые лучше оставить на будущее и не использовать при встрече 2026 года.
— Избегаем мрачных сатурианских цветов: черного, коричневого, темно-синего и фиолетового. Хватит уныния! — советует Ольга Врублевская.
Главное правило — не бойтесь переборщить. Елка должна соответствовать своему статусу главного новогоднего дерева, добавьте ей роскошности с помощью золотистых игрушек или бархатных лент. И не бойтесь поймать энергию обновления, перерождения и уверенности.
Уже поставили елку?
Кстати, мы уже вовсю начали готовиться к празднику. Если вы тоже подумываете о том, как отметить Новый год, вам могут пригодиться следующие наши полезные тексты:
что подарить на Новый год — лучшие идеи по знакам зодиака и символу 2026 года;
как украсить окна на Новый год в 2026-м: 8 беспроигрышных способов;
в чём встречать Новый год — 2026: советы стилиста для вашего лучшего образа.
Ну и не забудьте посмотреть, кого ждет расплата в 2026 году, а то, может, и готовиться надо не к празднику, а к чему-то совершенно другому.