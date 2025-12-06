НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Как украсить елку на Новый год — 2026: этот декор привлечет удачу и благополучие в дом

Как украсить елку на Новый год — 2026: этот декор привлечет удачу и благополучие в дом

Астролог рассказала, что задобрит Красную Огненную Лошадь

108
Какое бы украшение елки вы ни выбрали, не забудьте дать всё проверить главному эксперту по огонечкам | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Какое бы украшение елки вы ни выбрали, не забудьте дать всё проверить главному эксперту по огонечкам

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Наши предки верили, что если они установят елку на Новый год, то дома будет процветание и кипящая жизнь, несмотря ни на какие морозы за окном. Однако оказалось, чтобы встретить следующий год с удачей, недостаточно просто поставить дерево. Его нужно правильно украсить. Астролог Ольга Врублевская поделилась, какие цвета и декор привлекут в дом счастье, деньги и любовь.

По словам Ольги, путь к удаче в 2026 году лежит через яркость и огонь, который не терпит зацикленности на прошлом. Нужно перестать держаться за старое и отжившее. Это относится как к внутренним неприятным воспоминаниям, так и к украшениям и вещам, которые больше не приносят удовольствия и хранятся лишь по привычке.

<p>Ольга Врублевская</p><p>Ольга Врублевская</p>

Новогодняя ночь — прекрасная возможность отпустить тревогу и зажечь наше внутреннее солнце.

Ольга Врублевская

джйотиш-астролог, стаж 10 лет

Елка в 2026 году должна заиграть новыми красками. Для этого необязательно покупать новое дерево, достаточно лишь украсить его не так, как обычно.

— По возможности приобретите новые елочные игрушки, измените привычный новогодний декор. Покажите Вселенной, что вы готовы довериться и шагнуть в новое, — поделилась астролог.

Добавьте побольше стихии огня. Мишуру и дождик замените на гирлянду в теплом оттенке, лучше в виде сетки или росы. Ей получится опутать как можно больше веток, и за счет маленьких и частых огоньков гореть елка будет ярче.

По всему дому также можно добавить огня, например с помощью электрических свечей и подсвечников.

В противовес этому в украшениях лучше совсем забыть обо всём, что связано с водой, это может быть как синий или голубой дождик, так и игрушки в виде корабликов или морских жителей.

— Избегайте контакта с водной (лунной) стихией — это энергия памяти и прошлого, она уводит назад и гасит энергию Солнца, — считает Ольга Врублевская.

Цвета для новогодней ночи как в собственном образе, так и в украшении елки лучше подбирать исходя из ваших желаний:

  • красный — для страсти и активности;

  • зеленый — для новых знакомств и роста;

  • бежевый — для оптимизма и доброты;

  • желтый, оранжевый, золотой — для энергии и уверенности;

  • розовый — для любви и гармонии.

Кроме синего астролог назвала еще несколько цветов, которые лучше оставить на будущее и не использовать при встрече 2026 года.

— Избегаем мрачных сатурианских цветов: черного, коричневого, темно-синего и фиолетового. Хватит уныния! — советует Ольга Врублевская.

Главное правило — не бойтесь переборщить. Елка должна соответствовать своему статусу главного новогоднего дерева, добавьте ей роскошности с помощью золотистых игрушек или бархатных лент. И не бойтесь поймать энергию обновления, перерождения и уверенности.

Уже поставили елку?

Да, стоит с конца ноября
Планирую ставить, думаю над украшениями
Поставлю накануне Нового года
Не ставлю елку

Кстати, мы уже вовсю начали готовиться к празднику. Если вы тоже подумываете о том, как отметить Новый год, вам могут пригодиться следующие наши полезные тексты:

Ну и не забудьте посмотреть, кого ждет расплата в 2026 году, а то, может, и готовиться надо не к празднику, а к чему-то совершенно другому.

