Сажаем растения осенью: ландшафтный дизайнер рассказала, как это сделать правильно

Растения можно высаживать не только весной, но и осенью Источник: Ирина Межецкая

Многие садоводы и огородники знают, что сажать растения на участке можно не только весной, но и осенью. Ярославский ландшафтный дизайнер и руководитель питомника «Гарденика» Ирина Межецкая рассказала, какие растения и как высаживать осенью.

Корневая система

В первую очередь специалист советует обратить внимание на корневую систему растения. Она может быть открытой или закрытой. От этого зависят особенности посадки и ухода.

Открытая корневая система

Об открытой коревой системе говорят, когда саженцы выращивают в открытом грунте, выкапывают и упаковывают непосредственно перед отправкой в пакет, мягкий контейнер и т. д.

Сажать растения с открытой корневой системой можно весной и осенью.

«Весной — с середины апреля до начала мая, когда почва уже оттаяла, но почки на растениях еще не начали просыпаться. Осенью — с момента начала массового листопада и до первых заморозков (в идеале до них должен быть запас времени в 10–15 дней)», — уточнила Ирина Межецкая.

Она добавила, что к моменту покупки таких растений посадочная яма уже должны быть готова, так как корни в данном случае более уязвимы к пересыханию.

«После посадки такие растения развиваются медленнее, так как при выкапывании теряют часть корней», — пояснила специалист.

Растения с открытой корневой системой более уязвимы Источник: Ирина Межецкая

Разновидность открытой корневой системы — растения с комом земли.

«Такие растения выкапываются в сроки, что и с открытой корневой системой, но у них сохраняется максимальный земляной ком вокруг корней, поддерживаемый мешковиной и сеткой. Такое растение приживется быстрее, чем с голым корнем, но медленнее, чем с закрытой корневой системой. Как правило, такой формат выкапывания присущ деревьям и кустарникам-крупномерам», — рассказала Ирина Межецкая.

Закрытая корневая система

Это вариант, когда растения изначально выращены в контейнерах. По мере роста саженцев их перемещают в контейнеры большего объема. Плюслм данного варианта является то, что корневая система не повреждается при пересадке, растения быстро укореняются. Процент выживаемости саженцев довольно высокий.

«При посадке саженцы вынимают из контейнеров и высаживают с комом земли, благодаря чему корневая система не травмируется. Высадка таких растений возможна в любое время садового сезона — весной, летом, осенью», — добавила Ирина Межецкая.

Правда, из-за трат на содержание стоят такие растения дороже.

Так выглядит растение с закрытой корневой системой Источник: Ирина Межецкая Такие саженцы дороже, но приживаются лучше Источник: Ирина Межецкая

Что еще учитывать при осенней посадке

При высадке саженцев осенью ландшафтный дизайнер порекомендовала выполнить следующие действия:

подкормить растение фосфорно-калийным удобрением до конца сентября не менее двух раз (питомники это делают, у остальных продавцов нужно уточнить факт подкормки);

хвойные растения обезопасить от весенних ожогов путем прикрытия;

штамбы деревьев (часть ствола от корней до нижних веток) побелить (и далее поддерживать наличие побелки), чтобы защитить растение от весенних ожогов коры;

выполнить влагозарядный полив от 25 литров на дерево (в зависимости от возраста). Это нужно делать по окончании листопада, когда деревья и кустарники полностью сбросили листву и переходят в состояние глубокого покоя. Ранний полив (до листопада) опасен, так как может стимулировать рост молодых побегов, которые не успеют одревеснеть до морозов и вымерзнут.

весной нужно своевременно освободить растения от притеняющих укрытий и параллельно начать полив теплой водой расширенной прикорневой зоны — корневая система начнет работать.