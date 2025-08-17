Делаем живую изгородь на даче: ландшафтый дизайнер назвала подходящие растения

Живую изгородь можно сделать из нескольких видов растений Источник: Ирина Межецкая

Многие дачники, наверняка, задумывались о том, чтобы создать у себя на участке живую изгородь. Такой вариант идеально вписывается в загородное пространство, выглядит естественно и эффектно.

«Изгородь из растений — отличный вариант зонирования участка», — отметила ярославский ландшафтный дизайнер и руководитель питомника «Гарденика» Ирина Межецкая.

Материалом для такого ограждения могут быть самые разные виды растений, включая бирючину, ель, спирею, гортензию и другие. Специалист привела в пример три самых распространенных варианта.

Туя

Самые популярные живые изгороди — из туи западной. Можно использовать две разновидности — «Смарагд» и «Брабант».

«Тую „Смарагд“ нужно высаживать через 0,5 метра, „Брабант“ — через 0,6-0,8 метра. Эффект изгороди будет зависеть от размера высаживаемых деревьев. Если вы приобрели маленькие растения (например, в контейнере 0,5 литра), то готовьтесь к тому, что до того момента, когда саженцы достигнут необходимых размеров, придется подождать пять лет или даже чуть больше. Если же сразу будете использовать деревья высотой около 1,5 метра, то и эффект сомкнутой изгороди наступит раньше», — пояснила Ирина Межецкая.

Специалист отметила, что туя «Брабант» растет быстрее. При этом ее можно и нужно стричь для того, чтобы кустики были пышными. Но зимой ее хвоя приобретает коричневый оттенок.

Туя — род хвойных растений из семейства Кипарисовых. Туи «Смарагд» имеют пирамидальную форму, «Брабант» — слабо коническую. У первой разновидности, как правило, более густая хвоя. При этом у «Смарагда» насыщено зелёный цвет хвои сохраняется круглый год, у «Брабанта» в холодное время года хвоя приобретает бурый оттенок.

Еще один вариант живой изгороди с применением туи — чередование этого растения с гортензией. По словам ландшафтного дизайнера такое соседство обычно выглядит эффектно и оригинально.

Пузыреплодник

Еще один распространенный вариант — живые изгороди из пузыреплодника. Это быстрорастущий кустарник. Поэтому, чтобы из него получилась красивая изгородь, нужно проводить формовку растений 2-4 раза за сезон.

«Покупайте такой посадочный материал, чтобы основание куста было в листьях. Иначе нижняя оголенная часть красоты не добавит. Кустик нуждается в стрижке с самого начала роста. Если его регулярно стричь, то будут появляться новые побеги и соответственно объем будет больше», — рассказали Ирина Межецкая.

Ландшафтный дизайнер порекомендовала посадку пузыреплодника в два ряда. Таким образом изгородь получится более объемной. Расстояние между рядами в среднем — 0,6 метра, между кустами — 0,4 метра. Но тут еще нужно брать в учет, какой именно сорт вы используете, так как размер взрослых растений может отличаться.

Пузыреплодник — представитель семейства Розовых. Соцветия состоят из множества мелких цветков колокольчатой формы. До зимы кустарник украшают раздутые плоды, которые в течение сезона меняют цвет — от светло-зеленого до коричневатого.

Оригинальная изгородь получится, если использовать чередование краснолистного, желтолистного или зеленолистного пузыреплодника.

Кизильник

Кизильник тоже в топе самых популярных растений для живой изгороди. Его лучше высаживать двумя рядами. Расстояние между ними выдержать в 0,3-0,4 метра, между кустами — 0,2-0,3 метра.

«Изгородь из кизильника будет очень живописной, так как растение может похвастаться блестящим цветом листа, осенней яркой окраской и плодами — ягодами», — описала Ирина Межецкая.

Кизильник — растение из семейства Розовых. У него некрупные листочки. Летом они тёмно-зелёные, блестящие, осенью — красноватые. Также есть белые или розовые цветки и плоды в виде маленьких красных или черных яблок.

Формирование изгороди

По словам Ирины Межецкой, может быть два варианта оформления живой изгороди. Первый — с ограничением формы роста. Второй — без ограничения.