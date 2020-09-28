Из-за COVID-угрозы в Ярославле перевели на дистант сотрудников правительственного подразделения

Из-за коронавируса в Ярославле перевели на дистант департамент
Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области перешёл на дистанционный режим работы. Как выяснилось, ввести дополнительные ограничения чиновникам правительственного подразделения пришлось из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
— Один из наших сотрудников, как выяснилось, контактировал с человеком, у которого подтвердился положительный текст на коронавирус, — сообщили в департаменте. — В целях профилактики распространения инфекции работа переведена в дистанционный формат.
Ранее стало известно, что на особый режим работы перешла и администрация Брейтовского района Ярославской области, где у одного из сотрудников был выявлен COVID.
Напомним, в Ярославской области резко выросло количество госпитализированных с коронавирусом и его симптомами — за два дня почти на 100 человек.