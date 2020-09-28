Из-за COVID-угрозы в Ярославле перевели на дистант сотрудников правительственного подразделения

Ранее стало известно, что на особый режим работы перешла и администрация Брейтовского района Ярославской области, где у одного из сотрудников был выявлен COVID.



Напомним, в Ярославской области резко выросло количество госпитализированных с коронавирусом и его симптомами — за два дня почти на 100 человек.

