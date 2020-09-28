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Из-за COVID-угрозы в Ярославле перевели на дистант сотрудников правительственного подразделения

В департаменте рассказали подробности

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Ежедневно в Ярославской области выявляют новые случаи заболевания коронавирусом

Ежедневно в Ярославской области выявляют новые случаи заболевания коронавирусом

Из-за коронавируса в Ярославле перевели на дистант департамент

Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области перешёл на дистанционный режим работы. Как выяснилось, ввести дополнительные ограничения чиновникам правительственного подразделения пришлось из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

— Один из наших сотрудников, как выяснилось, контактировал с человеком, у которого подтвердился положительный текст на коронавирус, — сообщили в департаменте. — В целях профилактики распространения инфекции работа переведена в дистанционный формат.

В ближайшее время людей в здание департамента не пустят

В ближайшее время людей в здание департамента не пустят

Ранее стало известно, что на особый режим работы перешла и администрация Брейтовского района Ярославской области, где у одного из сотрудников был выявлен COVID.

Напомним, в Ярославской области резко выросло количество госпитализированных с коронавирусом и его симптомами — за два дня почти на 100 человек.

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