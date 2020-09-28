Больше 500 человек в ковид-отделениях: оперштаб сообщил о коронавирусе в Ярославской области

В Ярославской области на утро 28 сентября выявлено 48 новых заболевших коронавирусом. Выздоровевших за последние сутки нет. Но и новых летальных исходов, к счастью, не зарегистрировано.



При этом растет количество людей, госпитализированных в ковид-отделения. Еще в субботу их было 471. За два дня рост госпитализированных составил почти 100 человек.



— На инфекционных и перепрофилированных койках в стационарах региона находится 568 пациентов. Из них 149 — с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 419 — с типичной клиникой COVID-19, — сообщили в региональном оперштабе.