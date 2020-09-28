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Больше 500 человек в ковид-отделениях: оперштаб сообщил о коронавирусе в Ярославской области

Опубликованы свежие данные о заболевших COVID-19 на 28 сентября

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В Ярославской области за сутки почти на 100 человек выросло количество госпитализированных с COVID-19

В Ярославской области за сутки почти на 100 человек выросло количество госпитализированных с COVID-19

В Ярославской области еще 48 человек заболели коронавирусом

В Ярославской области на утро 28 сентября выявлено 48 новых заболевших коронавирусом. Выздоровевших за последние сутки нет. Но и новых летальных исходов, к счастью, не зарегистрировано.

При этом растет количество людей, госпитализированных в ковид-отделения. Еще в субботу их было 471. За два дня рост госпитализированных составил почти 100 человек.

— На инфекционных и перепрофилированных койках в стационарах региона находится 568 пациентов. Из них 149 — с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 419 — с типичной клиникой COVID-19, — сообщили в региональном оперштабе.

Всего в Ярославской области с начала пандемии выявлено 8483 случая COVID-19. Выздоровело 7999 человек, 46 скончалось.

В России на 28 сентября выявлено 8135 новых заболевших, нарастающим итогом — 1 159 573, выздоровело 945 920 человек, умерло — 20 385 человек.

Напомним, сентябрьский рекорд по количеству новых заболевших был зарегистрирован 16 и 26 сентября — в оба дня в регионе выявляли по 53 новых больных.

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