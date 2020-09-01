От них мы еще не прививались: какие штаммы гриппа придут в этом году

Пока весь мир борется с коронавирусом, приближается время бороться и с гриппом — сезонный подъем заболеваемости приходится на осень и зиму, вакцинация начинается уже сейчас. Чего ждать от гриппа в этом году? Чтобы ответить на этот вопрос, мы изучили документы Всемирной организации здравоохранения и поговорили с врачами.
Коронавирус против гриппа
В этом году ВОЗ отмечает меньшую активность гриппа: в южном полушарии его сезон еще не начался, а в северном — активность оставалась ниже межсезонного уровня. Правда, выводы делать пока рано.
— Текущие данные эпиднадзора за гриппом следует интерпретировать с осторожностью, поскольку продолжающаяся пандемия COVID-19 могла в разной степени повлиять на поведение, связанное с обращением за медицинской помощью, — считают во Всемирной организации здравоохранения.
Кроме того, пандемия могла повлиять на укомплектование персоналом, а также приоритеты при тестировании и его возможности. Различные меры гигиены и изоляции, принятые государствами-членами для сокращения передачи вируса SARS-CoV-2, также могли сыграть роль в смягчении передачи вируса гриппа.
Российские медики также подчеркивают, что сезон в этом году — особенный. Минздрав выпустил особые правила, содержащие рекомендации по профилактике гриппа именно в период распространения коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор сообщил, что прививочная кампания в России уже стартовала.
— В этом году ожидается вакцинация 60%, а группы риска — 75%. На фоне распространения коронавирусной инфекции важна вакцинация также против пневмококковой инфекции, потому что грипп довольно часто осложняется пневмониями. Очень часто это вторичные бактериальные пневмонии, связанные с пневмококком. Поэтому рекомендовано делать обе прививки, — объясняет главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Николай Брико — доктор медицинских наук, главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, академик РАН, академик РАМТН, академик МАИ, профессор.
В этом году охват прививочной кампании должен быть выше в том числе из-за распространения коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявляла, что надвигающийся сезон гриппа может осложнить ситуацию.
— Мы считаем, что в осенне-зимний период будет некоторое повышение заболеваемости COVID-19 на фоне всех остальных острых респираторных вирусных инфекций, что связано с формированием новых коллективов — школьных, студенческих, рабочих. Это способствует распространению заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, — считает главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
Владимир Чуланов — заместитель директора по научной работе и инновационному развитию НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням, доктор медицинских наук, профессор.
— Всю весну и часть лета мы работали с моноинфекцией, мы работали так, что несколько человек можно было положить в одну палату. Грядущий период говорит о том, что будут люди и с гриппом, и с пневмонией — вместе их положить нельзя, — объяснила Попова. — Необходимо увеличить масштаб тестирования, лабораторных исследований, подготовить койки, чтобы избежать новых вспышек инфекций — на этот раз не только коронавируса.
Анна Попова — руководитель Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор по специальности «гигиена».
Она также подчеркнула, что вирусы гриппа в этом году «придут такие, от каких мы не прививались в прошлые годы».
Вирус опять новый
По словам главного эпидемиолога Минздрава, в предстоящий эпидемический сезон действительно ожидаются новые штаммы. О них стало известно заранее благодаря работе ВОЗ — она осуществляет постоянный мониторинг и выдает рекомендации, какие же штаммы должны быть включены в вакцину.
— Это делается дважды в год: для северного и для южного полушарий. Для нашего полушария мы получили рекомендации в феврале-марте, и производители на их основе разработали вакцины, — рассказал Брико.
Как сообщается на сайте ВОЗ, во всем мире из общего числа выявленных случаев вирусы сезонного гриппа А составили большинство.
— Из подтипных вирусов гриппа A 25% были вирусом гриппа A (H1N1) pdm09 и 75% были гриппом A (H3N2). Из охарактеризованных вирусов 100% принадлежали к линии B-Victoria и ни один — к линии B-Yamagata, — сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Как рассказал Сети городских порталов Николай Брико, наряду с трехвалентной вакциной против гриппа будет использована и квадривалентная (содержащая все четыре штамма гриппа. — Прим. ред.) отечественная вакцина. Ее используют уже второй год, дорабатывая с учетом новых рекомендаций ВОЗ.
— Вирус гриппа постоянно мутирует, меняет свою антигенную структуру — или это замена какого-то одного участка гена, или это уже антигенный дрейф. Антигенный дрейф — полная замена участка гена. Новый антигенный вариант вируса формируется, к нему нет иммунитета у населения. Сегодняшние вирусы, которые, как мы предполагаем, будут сейчас определять ситуацию, — они другие, отличаются от тех, что были в прошлом сезоне. Но вакцина приготовлена именно из этих ожидаемых вирусов. Поэтому вакцинация поможет, — считает Брико.
Делать прививку от гриппа советуют всем, но есть особые группы риска. ВОЗ причисляет к ним пожилых, беременных, детей до 5 лет, людей с хроническими заболеваниями и иммунодепрессивными состояниями (ВИЧ, химиотерапия, злокачественные новообразования и т.д.).
По данным Минздрава, заболеваемость гриппом в России снижается по мере увеличения охвата вакцинацией. Если сравнить 2006 и 2019 годы, то заболеваемость снизилась почти в 10 раз.