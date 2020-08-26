Минздрав рассказал, когда в Россию придет вторая волна COVID-19

Официальная статистика российского оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в последнее время выглядит оптимистично — заболеваемость постепенно снижается. Однако полностью болезнь никуда не уходит, а Всемирная организация здравоохранения говорит о возможной второй волне распространения коронавируса.
— Многие страны, которые думали, что худшее уже позади, сегодня сталкиваются с новыми вспышками. Страны, которые пережили первые недели пандемии без серьезных потрясений, сегодня отмечают у себя резкий рост заболеваемости и смертности, — отмечает генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
С этим столкнулась Италия, где из-за роста заболеваемости на прошлой неделе снова закрыли клубы, открывшиеся после первой волны эпидемии. Заместитель директора Всемирной организации здравоохранения Раньери Герра в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera заявил, что увеличение числа заболевших было ожидаемо, но всё еще есть шанс избежать полноценной второй волны. Он подчеркнул, что нужно продолжать соблюдать противоэпидемические правила.
Ждите осенью
Генеральный директор ВОЗ считает, что пример Италии должен стать уроком для других стран, где ситуация с заболеваемостью выравнивается.
— В некоторых странах мира сейчас наблюдаются новые вспышки после длительного периода с незначительной передачей или без нее. Эти страны являются предостережением для тех, в которых сейчас наблюдается тенденция к снижению заболеваемости. Прогресс не означает победу. Большинство людей остается восприимчивыми к этому вирусу, — заявил Тедрос Адханом Гебрейесус в одном из своих выступлений.
Российские медики считают, что опасаться второй волны не стоит. Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов говорит, что заболеваемость в ближайшее время вырастет, но не критично.
— Мы считаем, что в осенне-зимний период будет некоторое повышение заболеваемости COVID-19 на фоне всех остальных острых респираторных вирусных инфекций, что связано с формированием новых коллективов — школьных, студенческих, рабочих. Это способствует распространению заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Но мы не ожидаем, что это будет действительно вторая волна, сопоставимая с тем, что уже было. Это просто будет некоторый подъем, на 10–20%, — считает Чуланов.
Владимир Чуланов — заместитель директора по научной работе и инновационному развитию НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням, доктор медицинских наук, профессор.
Заболеть можно дважды
Что касается опасности коронавируса для человека, то здесь ученые и медики пока не могут прийти к единому мнению. Еще в июне итальянский вирусолог Массимо Клементи в интервью РИА «Новости» заявил, что мутации сделали коронавирус менее смертельным. Тем не менее ВОЗ пока таких заявлений не делает. В Минздраве тоже не считают, что пора всерьез говорить об изменениях.
— Я не думаю, что вирус коренным образом изменился, слишком маленький срок прошел, чтобы вирус значительно изменил свои свойства. Я думаю, что мы просто лучше научились его лечить, мы больше про него узнали, больше понимаем, как течет заболевание. Поэтому и летальность становится несколько ниже, — считает главный инфекционист Минздрава.
Он также подчеркивает, что возможность переболеть коронавирусной инфекцией дважды не скажется на общей картине заболеваемости: случаи повторного заражения хоть и есть, но они остаются единичными.
— Мы пока еще не всё знаем про инфекцию, она только изучается, но если следовать классическим канонам иммунологии, то после перенесенного заболевания, как правило, у большинства людей вырабатывается иммунитет. В случае если иммунная система ослаблена, то иммунный ответ может выработаться недостаточно сильный, не защитит от повторного заражения, — рассказал Чуланов.
Глава Всемирной организации здравоохранения на пресс-конференции в Женеве заявил, что победа над вирусом возможна «менее чем за два года». Но для этого нужна вакцина. По словам директора ВОЗ, изоляция позволила многим странам подавить передачу вируса и снизить нагрузку на систему здравоохранения, но она не может стать долгосрочным решением.