Глава Роспотребнадзора рассказала, что будет, когда встретятся грипп и коронавирус

Во время совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что надвигающийся сезон гриппа может осложнить ситуацию и с лечением коронавируса.



— Всю весну и часть лета мы работали с моноинфекцией, мы работали так, что несколько человек можно было положить в одну палату. Грядущий период говорит о том, что будут люди и с гриппом, и с пневмонией — вместе их положить нельзя, — объяснила Попова. — Необходимо увеличить масштаб тестирования, лабораторных исследований, подготовить койки, чтобы избежать новых вспышек инфекций — на этот раз не только коронавируса.