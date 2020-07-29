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Глава Роспотребнадзора рассказала, что будет, когда встретятся грипп и коронавирус

Анна Попова заявила, что вирусы гриппа в этом сезоне будут новыми

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Пациенты с гриппом и коронавирусом должны находиться в разных палатах, чтобы не заразить друг друга

Пациенты с гриппом и коронавирусом должны находиться в разных палатах, чтобы не заразить друг друга

Во время совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что надвигающийся сезон гриппа может осложнить ситуацию и с лечением коронавируса.

— Всю весну и часть лета мы работали с моноинфекцией, мы работали так, что несколько человек можно было положить в одну палату. Грядущий период говорит о том, что будут люди и с гриппом, и с пневмонией — вместе их положить нельзя, — объяснила Попова. — Необходимо увеличить масштаб тестирования, лабораторных исследований, подготовить койки, чтобы избежать новых вспышек инфекций — на этот раз не только коронавируса.

Она также подчеркнула, что вирусы гриппа в этом году «придут такие, от каких мы не прививались в прошлые годы». По словам главы Роспотребнадзора, привить нужно будет больше населения, чем обычно, особенно это касается групп риска — не менее 75% людей в них. Вакцинация пройдет за счет федерального бюджета.

Подробнее обо всем, что было сказано на совещании у президента, можно прочитать в нашей онлайн-трансляции.

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