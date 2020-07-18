В Ярославской области зафиксирован новый прирост заболевших коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России сообщил, что за последние сутки в стране выявлено 6234 новых случая заражения COVID-19 в 84 регионах. Зафиксирован новый прирост заболевших и в Ярославской области.



— В Ярославской области выявлено 43 заболевших коронавирусом за последние сутки, — сообщили в оперативном штабе. — Всего в регионе официально зафиксировано 5519 случаев COVID-19. Умерло от инфекции 22 человека.



Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 765 437 случаев (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Умерли 12 247 человек.

