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В Ярославской области зафиксирован новый прирост заболевших коронавирусом

Оперативный штаб опубликовал данные по распространению COVID-19, актуальные на 18 июля

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Каждый день в Ярославской области выявляют новые случаи заболевания коронавирусом

Каждый день в Ярославской области выявляют новые случаи заболевания коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России сообщил, что за последние сутки в стране выявлено 6234 новых случая заражения COVID-19 в 84 регионах. Зафиксирован новый прирост заболевших и в Ярославской области.

— В Ярославской области выявлено 43 заболевших коронавирусом за последние сутки, — сообщили в оперативном штабе. — Всего в регионе официально зафиксировано 5519 случаев COVID-19. Умерло от инфекции 22 человека.

Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 765 437 случаев (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Умерли 12 247 человек.

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коронавирусздоровье
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