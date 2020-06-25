Заболевших больше, чем выздоровевших: карта распространения COVID-19 по Ярославской области 25 июня

Оперативный штаб по Ярославской области опубликовал подробные данные о том, как распространяется коронавирусная инфекция по региону. На 25 июня в регионе выявлено ещё 45 положительных тестов на COVID-19. Выздоровело за минувшие сутки 39 жителей.

Второй день подряд сильно прирастает Даниловский район. Ежедневно — Ярославль. Где заболевших стало больше:

Ярoславль — 2400 (+24);

Рыбинск — 633 (+5);

Ростовсĸий МР — 249;

Гaвpилов-Ямский МР — 216;

Пeрecлавcкий гoрoдскoй окpуг — 215;

Ярославский МР — 198;