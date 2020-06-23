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В Ярославской области не стали закрывать детский сад из-за заболевшего коронавирусом воспитателя

В учреждении работают 9 дежурных групп

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Детский сад № 34 в Рыбинске работает уже почти в привычном режиме

Детский сад № 34 в Рыбинске работает уже почти в привычном режиме

В Рыбинске коронавирус обнаружили у воспитателя детского сада № 34. Дошкольное учреждение закрывать из-за этого не стали, ограничились карантином одной из дежурных групп, которых в детском саду девять. В обычное время в саду работают 11 групп, то есть заведение уже практически работало в прежнем режиме.

— На режим самоизоляции отправлены трое сотрудников дошкольного учреждения, 11 малышей и родители. Все помещения, мебель и игрушки тщательно продезинфицированы с использованием антисептических средств, — уточнили в оперативном штабе по Ярославской области.

За время пандемии в Ярославской области все детские сады перешли на работу только дежурных групп. Туда отправляют детей родители, которые официально работают в течение дня и не могут оставить малыша дома. Однако зараза попадает и сюда — в Ярославле и Рыбинске не раз уже закрывали сады, а некоторые успели снова открыться после карантина. С 20 июня в регионе ввели послабления режима против коронавируса, но детские сады по-прежнему оставили на режиме дежурных групп.

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