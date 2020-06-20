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В Ярославле открываются фитнес-центры, кафе и магазины. В каком режиме теперь будем жить

Региональные власти смягчают антикоронавирусный режим с 20 июня

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В Ярославской области смягчают режим против коронавируса с 20 июня&nbsp;

В Ярославской области смягчают режим против коронавируса с 20 июня 

Правительство Ярославской области опубликовало постановление об ослаблении режима против распространения коронавирусной инфекции. Новые правила будут действовать с 20 июня по 3 июля.

Как мы будем жить c 20 июня, объясняем коротко и просто.

Текст самого постановления:

Постановление об изменении режима против коронавируса в Ярославской области&nbsp;

1

Откроются летние кафе

С 20 июня кафе, бары и рестораны могут обслуживать посетителей, но только на летних верандах и на вынос. При этом дистанция на летних верандах между столами должна быть не менее 1,5 метра.

Рестораны и кафе смогут принимать гостей на летних верандах

Рестораны и кафе смогут принимать гостей на летних верандах

2

Работа фитнес-центров

Фитнес-центры откроются, но людей примут в 4 раза меньше обычного&nbsp;

Фитнес-центры откроются, но людей примут в 4 раза меньше обычного 

С 20 июня фитнес-центры Ярославля смогут принимать гостей по предварительной записи. А спортшколы — заниматься с детьми без присутствия родителей. В обоих случаях количество посетителей снизится в четыре раза — одновременно в спортивном центре могут находиться не более 25% посетителей от общей пропускной способности.

3

Какие магазины откроются

Магазины в торговых центрах пока не откроются&nbsp;

Магазины в торговых центрах пока не откроются 

Продолжают открываться магазины одежды, обуви и прочих непродовольственных товаров. Теперь могут открываться более крупные места площадью до 800 квадратных метров, на территории магазина должны находиться не более 1 человека на 4 квадратных метра. Обязательное условие — это должны быть магазины с отдельным входом, а сотрудники быть в масках или респираторах. Они также заработают с 20 июня.

Магазины в торговых центрах пока не откроются.

4

Музеи и зоопарк

Ярославский зоопарк откроется 20 июня&nbsp;

Ярославский зоопарк откроется 20 июня 

С 20 июня также могут открыться территории музеев-заповедников по области, а также Ярославский зоопарк. Единственное правило здесь — соблюдать социальную дистанцию во время посещения.

5

Санатории

С 20 июня снова смогут принимать гостей санатории, но только те, кто имеет медицинскую лицензию.

6

Библиотеки

С 20 июня откроются библиотеки, но только на приём и выдачу книг. Читальные залы по-прежнему останутся закрытыми.

При этом библиотекари должны сохранять режим карантина книг, то есть не выдавать книгу сразу после сдачи.

7

Масочный режим

Носить маски в общественных местах — обязательно&nbsp;

Носить маски в общественных местах — обязательно 

А вот его никто не отменял. Масочный режим по-прежнему остаётся обязательным в Ярославской области, носить маски необходимо в общественных местах: в транспорте, на автовокзалах и станциях, в магазинах, больницах, государственных учреждениях, на автозаправках. Сейчас он продлён до 3 июля.

За отсутствие маски грозит наказание: предупреждение или штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Правда, в действительности многие безответственно относятся к этому режиму, оставаясь безнаказанными.

8

Детские сады

Детские сады также не откроются, а продолжат работать в режиме дежурных групп.

9

Массовые мероприятия

Уличные праздники, концерты и прочие события по-прежнему под запретом.

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коронавирусМасочный режим
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