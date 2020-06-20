В Ярославле открываются фитнес-центры, кафе и магазины. В каком режиме теперь будем жить

Продолжают открываться магазины одежды, обуви и прочих непродовольственных товаров. Теперь могут открываться более крупные места площадью до 800 квадратных метров, на территории магазина должны находиться не более 1 человека на 4 квадратных метра. Обязательное условие — это должны быть магазины с отдельным входом, а сотрудники быть в масках или респираторах. Они также заработают с 20 июня.

Магазины в торговых центрах пока не откроются.