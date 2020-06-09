Ученикам 11-х классов всегда приходится несладко: нужно сдавать ЕГЭ, поступать в вуз и круто менять свою жизнь. Но в этом году пандемия подкинула школьникам кучу сюрпризов — дистанционную учебу, перенос экзаменов, неразбериху с поступлением в вузы и выпускными. Многие подростки в последние месяцы испытывают небывалый стресс.
— За время подготовки к экзаменам я впала в глубокую депрессию, ведь я всегда училась хорошо, а тут ты обязан готовиться сам и совсем не знаешь, что тебя ждет. Я перестала с кем-либо общаться, забила на друзей, семью, себя, ведь я так хотела получить высокие баллы, — написала нам выпускница. — Но сейчас, готовясь уже два года, потеряв всех, кто мне дорог, я не вижу результата. Я вижу только огромный стресс.
Мы поговорили с психологами и узнали, какой урон психике подростка может нанести подготовка к экзаменам в период пандемии, и собрали советы для учеников и их родителей.
Кстати, в этом году экзамены будут проходить по всем санитарным правилам. Во-первых, сдавать их будут только те, кто поступает в вузы. Во-вторых, выпускников будут рассаживать на безопасное расстояние и снабжать масками и антисептиками. Ранее анонсировалось, что школы оборудуют пунктами экспресс-тестирования на коронавирус.
«Приходится назначать медикаменты»
Психолог высшей категории, гештальт-терапевт Полина Зелексон говорит, что у многих детей и в обычной жизни есть расстройства пищевого поведения, бессонница, повышенная тревожность и панические атаки. Сейчас же все эти проявления стресса участились.
— Конец учебного года — это завершение целого жизненного этапа. И детям, и родителям тяжело: нет определенности, понимания того, как сложится жизнь дальше, но есть конкуренция при поступлении в вузы. Сейчас это напряжение выросло в разы, — комментирует Полина Зелексон.
При этом, по мнению психолога, в этой ситуации есть своя польза. Во-первых, увеличилось время на подготовку к экзаменам — на целый месяц. Не нужно готовиться к предметам, сдачу которых отменили. Время, которое раньше тратилось на посещение школы, можно потратить на самостоятельную подготовку.
Детский психиатр-психотерапевт Светлана Полубоярских заметила, что пациентов у нее во время пандемии стало больше. За помощью обращаются целыми семьями — обеспокоенные родители приводят своих детей.
— Одна девочка, выпускница 11-го класса, рассказала, что дома постоянное напряжение из-за разговоров про коронавирус. А еще она очень скучает по своим одноклассникам и боится сдавать экзамены. Несмотря на то, что ученица всегда была одной из самых успешных, теперь она не уверена в себе, и ей понадобилась терапия, — говорит психиатр. — Иногда приходится даже назначать медикаменты, когда родители уже всерьез опасаются за состояние ребенка.
«Если школьник не сдал экзамен, это не конец света»
Как же успокоить подростка и успокоиться самим? Психологи дали несколько советов родителям и ученикам, чтобы период коронавирусного ЕГЭ прошел легче.
1. Поддержите своим примером
— В это время нужна опора на реальные отношения. Важно, чтобы в семье была спокойная, доверительная и оптимистичная обстановка, чтобы никто из домашних не включал катастрофическое мышление, не рассматривал эту ситуацию с экзаменами как фатальную, — говорит Полина Зелексон. — Даже если школьник не набрал нужное количество баллов или вовсе не сдал экзамен, это не конец света.
Очень важно, чтобы родители были внимательны к ребенку и не ругали его со словами: «Ну, что же ты нюни распустил, через это все проходили». Современные подростки — другие, они совсем не похожи на своих родителей в юности и переживают стресс иначе. В виртуальном мире, где сейчас происходит большая часть и общения, и обучения детей, нет реального присутствия, которое и формирует прочную жизненную опору.
Также Полина Зелексон советует родителям описаться на свой опыт. Если они когда-то не смогли сдать экзамен или поступить в вуз, но потом взяли себя в руки и сделали все как нужно или даже лучше, — это будет отличным примером для детей.
— Вообще важно понимать, что вы не одни переживаете эту ситуацию, таких семей — сотни тысяч, и не нужно бояться просить помощи и совета, пусть даже и в родительском чате. Изоляция высасывает силы. Если вы контактируете с другими людьми, вы легче ее переживаете, — объясняет психолог. — И последнее — обязательно верьте в своего ребенка.
2. Не ругайтесь, если ребенок не захочет сдавать ЕГЭ сейчас
Светлана Полубоярских тоже говорит о необходимости полного взаимопонимания в семье. Если подросток скажет, что лучше сдавать экзамен в следующем году, к этому стоит прислушаться.
— Перенапряжение чревато и нервными срывами, и попаданием в больницу — такие случаи бывают. Проговорите с подростком, узнайте, чего ему хочется на самом деле — все-таки сдать экзамены и поступить в вуз или отложить все и успокоиться, — советует Светлана. — Но если ребенок уже сильно изменился, например, плохо спит и потерял аппетит, нужно обратиться за помощью к специалисту — психологу, если психиатра вы боитесь.
3. Следите за режимом дня
Подросток-перфекционист, мечтающий сдать экзамены на пятерки, часто занимается зубрежкой по ночам. Так он и не отдыхает, и плохо усваивает материал, и вгоняет себя в депрессию. С покупкой успокоительных торопиться не стоит — все препараты, включая глицин, должен назначать врач. Одному ребенку таблетки, которые вам порекомендуют, подходят, а другому — нет.
В период подготовки к экзаменам важно соблюдать нормальный режим жизни — вовремя ложиться и вставать, полноценно питаться, пить много воды. Если разрешили прогулки в парке — выходить и дышать свежим воздухом, отвлекаться от учебы и постоянного нахождения дома.
— Соблюдение режима поможет психике, ребенок сможет нормально учиться, быть успешным и не свалиться в болезни. Ведь сильный стресс может сработать как триггер для запуска других проблем с организмом, — говорит психиатр.
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