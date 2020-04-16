На базовой математике можно завалиться?



Даже если ваш ребенок убежденный гуманитарий и творческая личность, математику ему придется сдавать все равно. Смиритесь. Три часа позора, и всё будет позади. Базовое тестирование, где школьники должны показать хотя бы умение посчитать сдачу в магазине и количество дней в неделе, обязательно.



— Там даже знать ничего не надо. Школьникам нужно решить 20 элементарных заданий за три часа. Это легкие задачи, и с ними любой справится, — говорит преподаватель математики Дмитрий Денисов. — Графики, диаграммы, таблицы — главное, правильно прочитать условия задачи, немного вдуматься.



Да, у тех, кто начиная с пятого класса вертелся за партой, постоянно прогуливал уроки и не пытался готовиться к математике, проблемы будут даже с умножением и делением (программой пятого и шестого классов). Всем остальным на подготовку к тесту хватит недели.



— Базовая математика в конкурсе не участвует вообще. Она, грубо говоря, исключительно для того, чтобы получить аттестат. Поэтому к базовой математике никто и не готовится по большому счету, — рассказывает преподаватель математики и физики Андрей Коновалов. — Чтобы подготовиться к базовому тестированию, недели хватит за глаза. Два-три раза написать пробный тест, и ты готов. Если у тебя голова нормально работает.

