Пока в правительстве подумывают о новых сроках переноса госэкзамена, мы нашли несколько сложных заданий из тестирования по русскому языку за последние пару лет. Проверьте: не пора ли вам вернуться за парту или у вас от зубов отскакивает? В некоторых вопросах есть несколько правильных вариантов ответа, вам достаточно выбрать один.
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная чередующаяся гласная корня.
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква.
Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно поставить одну запятую.
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся слитно
Укажите цифру, где запятая не нужна:
«Возвращая первоначальную красоту и великолепие (1) Шуваловскому дворцу в Санкт-Петербурге (2) реставраторы согласовывали этапы своей работы со специалистами (3) готовившими открытие в его залах музея Карла Фаберже (4) прославившегося созданием уникальных ювелирных изделий».
«Возвращая первоначальную красоту и великолепие (1) Шуваловскому дворцу в Санкт-Петербурге (2) реставраторы согласовывали этапы своей работы со специалистами (3) готовившими открытие в его залах музея Карла Фаберже (4) прославившегося созданием уникальных ювелирных изделий».
А здесь — цифру, где запятая нужна:
«В сокровищнице русского искусства (1) одно из самых почётных мест принадлежит И. И. Шишкину (2) с именем (3) которого (4) связана история отечественного пейзажа второй половины XIX столетия».
«В сокровищнице русского искусства (1) одно из самых почётных мест принадлежит И. И. Шишкину (2) с именем (3) которого (4) связана история отечественного пейзажа второй половины XIX столетия».
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук.
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся слитно
Укажите все цифры, на месте которых пишется одна «н»:
Незва(1)ый гость увидел заплака(2)ую невесту, растеря(3)о рассматривающую свое прида(4)ое: стари(5)ый кова(6)ый сундук с кухо(7)ой утварью и златотка(8)ое поноше(9)ое платье.
Незва(1)ый гость увидел заплака(2)ую невесту, растеря(3)о рассматривающую свое прида(4)ое: стари(5)ый кова(6)ый сундук с кухо(7)ой утварью и златотка(8)ое поноше(9)ое платье.
Расставьте все знаки препинания: укажите цифру, на месте которой в предложении должна стоять запятая.
Пораженные поэзией Пушкина (1) гимназисты не просто читали стихи (2) а (3) желая их запомнить (4) выучивали наизусть, декламировали (5) участвуя в поэтических вечерах (6) и (7) сидя на лекциях (8) записывали их в свои тетрадки.
Пораженные поэзией Пушкина (1) гимназисты не просто читали стихи (2) а (3) желая их запомнить (4) выучивали наизусть, декламировали (5) участвуя в поэтических вечерах (6) и (7) сидя на лекциях (8) записывали их в свои тетрадки.
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов.
1. сж..гать, орб..тальный, пол..мический
2. вызв..лить, напом..нание, предст..вительный
3. экз..меновать, асф..льтированный, изд..вать
4. разг..реться, укл..ниться, за́р..сли
5. выб..рающий, з..рница, выл..жить
1. сж..гать, орб..тальный, пол..мический
2. вызв..лить, напом..нание, предст..вительный
3. экз..меновать, асф..льтированный, изд..вать
4. разг..реться, укл..ниться, за́р..сли
5. выб..рающий, з..рница, выл..жить