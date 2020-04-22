Пока в правительстве подумывают о новых сроках переноса госэкзамена, мы нашли несколько сложных заданий из тестирования по русскому языку за последние пару лет. Проверьте: не пора ли вам вернуться за парту или у вас от зубов отскакивает? В некоторых вопросах есть несколько правильных вариантов ответа, вам достаточно выбрать один.