«Задание № 2 — это просто завал»: разбираем типичные ошибки в ЕГЭ по русскому языку

В чем главная беда школьников, какими словарями надо обложиться и на что обратить особенное внимание перед ЕГЭ? Как составляют тесты, к чему подростки откровенно не готовы и какие подводные камни скрывают листы с заданиями, нам рассказали педагоги.
Путают части речи
Задания ЕГЭ по русскому языку меняются каждый год, и специалисты не могут назвать эти изменения такими уж позитивными. Тесты становятся более сложными и непредсказуемыми, а детям приходится штудировать абсолютно всю теорию.
— Задание № 2 — это просто завал для детей. Там даются тексты. В одном предложении точками обозначен пропуск, на его место надо поставить нужное слово — наречие или союз. Дети должны знать все союзы, помнить все наречия, которых миллионы в русском языке, — делится опытом учитель русского языка и литературы Рита Кошкина.
По данным Федерального института педагогических измерений, задание № 2 изменили, чтобы усилить лингвистическую составляющую экзаменационной работы. Если раньше требовалось выбрать из приведенных слов или словосочетаний то, которое должно стоять на месте пропуска в указанном предложении текста, то в новых вариантах ЕГЭ выпускники должны самостоятельно подобрать слово. Стоило повысить уровень сложности, как заметно упал средний процент выполнения этого задания — с 90% в 2018 году до 70% в 2019-м.
— Нет сомнения в том, что снижение процента выполнения задания обусловлено недостаточно прочными знаниями участников ЕГЭ по морфологии: значительную трудность для экзаменуемых представляет распознавание местоимений и союзов того или иного разряда, — говорит руководитель комиссии по разработке контрольно-измерительных материалов для государственной итоговой аттестации по русскому языку Ирина Цыбулько. — Также выпускники часто не различают прилагательные и наречия, наречия и частицы. Вызывает трудности разграничение союзов и союзных слов.
Ошибки в структуре сложного предложения
Снижение процента выполнения задания, по мнению специалистов, связано еще и с тем, что выпускники не осмысливают логические связи между предложениями текста, не осознают конструктивные приемы построения логического единства, не выделяют средств связи предложений в тексте. Но именно эти умения нужны и для выполнения других заданий, например 21-го и 24-го.
— Поэтому в изучении материала (например, о смысловых отношениях между частями сложного предложения) целесообразно обращать внимание не только на зависимость между характером смысловой связи частей предложения и интонацией, знаком препинания, средством связи, но и на то, что аналогичные логические связи встречаются и в тексте, — утверждает Ирина Цыбулько.
Но учителя уверены, что иногда задания составлены таким образом, что получить баллы школьникам поможет только счастливый случай и определенная доля везения.
— Самое неприятное, когда написано «вставьте противительный союз» и вроде бы ребенок понимает, что это такое, мы выучили наизусть все эти союзы, но подстава в следующем. Можно вставить союзы а, но, однако, а в ответе стоит один только союз однако. И здесь зависит от того, угадаешь ты или нет. Всё, дети пролетели мимо ста баллов, — говорит Рита Кошкина.
«Более лучше» — повальная проблема
Школьники прекрасно справляются с заданиями, где надо провести лексический анализ слова, не вызывают затруднений лексические нормы, ребята стали допускать меньше грамматических ошибок, выполняя задания с развёрнутым ответом. Но вместе с тем самые распространённые ошибки — формы сравнительной и превосходной степеней (более лучший, самый красивейший), ошибки в падежных формах существительных (много время). Одни из наиболее распространённых типов синтаксических ошибок — ошибки в управлении. Выпускники не замечают нарушений в выборе необходимого падежа и предлога при близких по значению или однокоренных словах (преимущество над ним, превосходство перед другими) и в выборе падежа при производных предлогах (по окончанию спектакля).
Окончания и суффиксы
Языковой материал для орфографического анализа в 2019 году расширили, и это сразу изменило показатели — процент выполнения заданий значительно снизился по сравнению с 2018 годом. Для анализа ребятам дали пять рядов слов. Самой сложной орфограммой для школьников оказалось правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий.
— Причиной ошибок при выполнении заданий на эту орфограмму зачастую является неумение восстановить неопределённую форму производящего глагола, что является результатом недостаточной тренировки в трансформировании инфинитива в личные формы глагола и наоборот (например: тащАщий — экзаменуемые определяют спряжение по глаголу таскать, а не тащить, то есть смешивают виды глагола, а значит, и неверно определяют спряжение). Задания, проверяющие правописание суффиксов различных частей речи (кроме -н-/-нн-) и правописание приставок, оказались вторыми по сложности (58% выполнения) из заданий по орфографии части 1 экзаменационной работы, — обратила внимание Ирина Цыбулько.
Чтобы успешно справиться с заданием № 10, школьникам понадобятся все знания по морфемике. Ошибки здесь возникают из-за того, что дети не умеют правильно выделять приставку. Особенную опасность для выпускников представляют случаи смешения правил написания приставок (например, смешивают приставку с-, правописание которой не зависит от позиции в слове, с приставками на -з/-с, ошибочно включая их в одно правило).
Одна и две «н»
Проблема с одинарной и сдвоенной «н» у многих школьников передаётся из поколения в поколение. И до сих пор искоренить её не удаётся.
— Обязательно надо повторить перед экзаменом, в каком случае пишется одна и две «н» в словах, потому что это очень частая причина завалов. Казалось бы, это не так сложно и с таким заданием должен справиться каждый, но либо волнение дает о себе знать, либо ученик думает: «А, это легко, здесь я справлюсь не глядя» и допускает обидные, досадные ошибки, — рассказывает учитель русского языка и литературы Мария Девяткина.
Процент выполнения задания, проверяющего правописание «н» и «нн», несколько лет держится на уровне 65%.
Никто не справляется с пунктуацией
— В последнее время дети сталкиваются с тем, что нужно знать абсолютно всю пунктуацию русского языка. Поэтому задание № 21 (особенно для тех, у кого плохо с языком) достаточно сложное, — рассказывает Рита Кошкина. — Раньше у нас были четкие задания. Например, расставить запятые в четырех предложениях, где встречается только союз «и». Нужно было отработать только одно правило: когда ставятся запятые, а когда — нет. Сейчас дается полностью текст, там расставлены запятые, тире, двоеточия и так далее. И надо найти предложения, в которых знаки препинания расставлены по единому правилу.
В Федеральном институте педагогических измерений уточняют, что процент выполнения задания не зависит от того, какие пунктуационные правила нужно анализировать выпускникам. Он в любом случае держится на отметке в 32%. Справиться с заданием и выполнить его на 60% и больше смогли только отличники.