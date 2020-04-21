«Задание № 2 — это просто завал»: разбираем типичные ошибки в ЕГЭ по русскому языку

В чем главная беда школьников, какими словарями надо обложиться и на что обратить особенное внимание перед ЕГЭ? Как составляют тесты, к чему подростки откровенно не готовы и какие подводные камни скрывают листы с заданиями, нам рассказали педагоги.

Путают части речи

Задания ЕГЭ по русскому языку меняются каждый год, и специалисты не могут назвать эти изменения такими уж позитивными. Тесты становятся более сложными и непредсказуемыми, а детям приходится штудировать абсолютно всю теорию.



— Задание № 2 — это просто завал для детей. Там даются тексты. В одном предложении точками обозначен пропуск, на его место надо поставить нужное слово — наречие или союз. Дети должны знать все союзы, помнить все наречия, которых миллионы в русском языке, — делится опытом учитель русского языка и литературы Рита Кошкина.

