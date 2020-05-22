В городе Мышкин Ярославской области напряглись местные жители — в соцсетях появились слухи, что в местной больнице могут развернуть 30 коек для лечения заболевших коронавирусом. В городе сейчас всего 1 заболевший, поэтому местные сразу сделали вывод, что к ним привезут людей из других городов.
- Учитывая, что наша больница на 100% не предназначена для больных с опасными инфекциями, нас ждёт два сценария, - написала в паблике «Мышкин | Подслушано (2.0)» местная жительница Ольга Павлычева. - Первый оптимистичный. Нашу больницу преобразят и она станет, как в Коммунарке. Второй пессимистичный, но более реалистичный. Мышкин накроет волна эпидемии и тогда, наконец, на нас обратят внимание.
Медики говорят, что готовы к такому развитию событий, и просят людей не паниковать.
- Ещё не факт, что к нам привезут заражённых коронавирусом пациентов, - сообщили в Мышкинской ЦРБ. - Ждём указаний сверху.
Наверху тоже пока точного решения по этому поводу нет.
- Если эпидемиологическая ситуация будет ещё больше ухудшаться, то дополнительные койки могут быть развернуты и на базе ряда ЦРБ, - сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области. - Но вопрос пока в стадии проработки.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, сегодня в Ярославской области зафиксировано ещё 103 человека, заразившихся COVID-19. Мы составили обновлённую карту распространения инфекции в регионе.