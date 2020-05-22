Медики говорят, что готовы к такому развитию событий, и просят людей не паниковать.



- Ещё не факт, что к нам привезут заражённых коронавирусом пациентов, - сообщили в Мышкинской ЦРБ. - Ждём указаний сверху.



Наверху тоже пока точного решения по этому поводу нет.



- Если эпидемиологическая ситуация будет ещё больше ухудшаться, то дополнительные койки могут быть развернуты и на базе ряда ЦРБ, - сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области. - Но вопрос пока в стадии проработки.



По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, сегодня в Ярославской области зафиксировано ещё 103 человека, заразившихся COVID-19. Мы составили обновлённую карту распространения инфекции в регионе.

