По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, сегодня в Ярославской области зафиксировано ещё 103 человека, заразившихся COVID-19. Мы составили обновлённую карту распространения инфекции в регионе.
По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 22 мая в Ярославской области с начала эпидемии официально коронавирус диагностировали у 2 309 жителей. При этом 444 человека выздоровели, 1 852 находятся на лечении. Всего госпитализированных в стационары региона — 713 пациентов: 269 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 444 с типичной клинической картиной COVID-19. На обязательной изоляции (для вернувшихся из-за границы) находится 181 человек, на карантине (для контактировавших с заболевшими) — 2 100 человек. Умерли 13 человек.
За последние сутки в России зафиксировано 8 894 новых случая коронавируса. 7 144 человека выздоровели, 150 скончались, — передает федеральный оперативный штаб. С начала пандемии диагноз поставлен 326 448 людям, из больниц выписались уже 99 825 человек, 3 249 — умерли. Еще 277 тысяч человек остаются под наблюдением медиков из-за подозрения на COVID-19.
Вся оперативная информация о ситуации с коронавирусом в Ярославской области — в нашей хронике дня.