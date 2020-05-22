По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 22 мая в Ярославской области с начала эпидемии официально коронавирус диагностировали у 2 309 жителей. При этом 444 человека выздоровели, 1 852 находятся на лечении. Всего госпитализированных в стационары региона — 713 пациентов: 269 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 444 с типичной клинической картиной COVID-19. На обязательной изоляции (для вернувшихся из-за границы) находится 181 человек, на карантине (для контактировавших с заболевшими) — 2 100 человек. Умерли 13 человек.

