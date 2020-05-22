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В Ярославской области перестал увеличиваться прирост заболевших&nbsp;

В Ярославской области перестал увеличиваться прирост заболевших 

В Ярославской области второй день нет увеличения прироста числа заболевших: на 22 мая выявили ещё 103 случая.

— В Ярославской области +103, всего — 2309, новых выздоровевших — 24, летальных нет, всего 444 выздоровевших и 13 умерших соответственно, — сообщают в информационном центре по коронавирусу в России.

Пик заболевания в Ярославской области пришёлся на 20 мая, когда за сутки заразились 135 человек.

За последние сутки в России выявили 8764 положительных результата анализа на коронавирусную инфекцию COVID-19 в 84 регионах, из них 45,9 % — без клинических проявлений.

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