В Ярославской области второй день нет увеличения прироста числа заболевших: на 22 мая выявили ещё 103 случая.

— В Ярославской области +103, всего — 2309, новых выздоровевших — 24, летальных нет, всего 444 выздоровевших и 13 умерших соответственно, — сообщают в информационном центре по коронавирусу в России.

Пик заболевания в Ярославской области пришёлся на 20 мая, когда за сутки заразились 135 человек.