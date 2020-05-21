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Сотни больных в разных уголках региона: карта распространения коронавируса (21 мая)

Обновлённая информация о состоянии здоровья заразившихся COVID-19 в Ярославской области

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За сутки в Ярославской области от коронавируса скончался еще один человек

За сутки в Ярославской области от коронавируса скончался еще один человек

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 21 мая в Ярославской области выявлено ещё 133 заразившихся COVID-19. За сутки в регионе от коронавирусной инфекции скончался еще один человек — мужчина 50 лет. Мы составили обновлённую карту распространения вируса в области.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 21 мая в Ярославской области с начала эпидемии официально коронавирус диагностировали у 2 206 жителей. При этом 420 человек выздоровели, 1773 находятся на лечении. Всего госпитализированных в стационары региона — 665: 213 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 452 с типичной клинической картиной COVID-19. На обязательной изоляции (для вернувшихся из-за границы) находится 181 человек, на карантине (для контактировавших с заболевшими) — 2 205 человек. Умерли 13 человек.

За последние сутки в России выявили еще 8 849 случаев заражений COVID-19. 7 289 человек выздоровели, 127 скончались, передает федеральный оперштаб. Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 317 554 случая коронавирусной инфекции, из больниц выписано уже 92 841 человек, 3 099 человек спасти не удалось.

Вся оперативная информация о ситуации с коронавирусом в Ярославской области — в нашей хронике дня.

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