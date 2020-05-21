Сотни больных в разных уголках региона: карта распространения коронавируса (21 мая)

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 21 мая в Ярославской области с начала эпидемии официально коронавирус диагностировали у 2 206 жителей. При этом 420 человек выздоровели, 1773 находятся на лечении. Всего госпитализированных в стационары региона — 665: 213 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 452 с типичной клинической картиной COVID-19. На обязательной изоляции (для вернувшихся из-за границы) находится 181 человек, на карантине (для контактировавших с заболевшими) — 2 205 человек. Умерли 13 человек.