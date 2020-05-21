Умер ещё один человек: оперативный штаб сообщил свежие данные о заболевших коронавирусом на 21 мая

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России опубликовал данные по заболевшим за последние сутки в регионах.



— В Ярославской области зарегистрировано 133 случая заболевания коронавирусом, — говорится в сводке.

Всего с начала эпидемии положительный анализ на COVID-19 в регионе выявлен у 2206 человек. Новых выздоровевших — 34, летальный случай — 1 (умер 50-летний мужчина), всего — 420 и 13 соответственно.

В России за последние сутки подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 8 849 в 84 регионах, в том числе выявлено 3716 (42 %) без клинических проявлений. За последние сутки умерли 127 человек. Умерли за весь период 3 099 человек.

