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Когда в Ярославской области наступит плато. Всё о коронавирусе — онлайн

Актуальные данные о COVID-19 на 21 мая

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В России говорят о плато, в Ярославской области — пока рост&nbsp;

В России говорят о плато, в Ярославской области — пока рост 

Доброе утро, друзья!

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции по Ярославской области остаётся напряжённой. Поэтому мы продолжаем рассказывать вам о ней в режиме онлайн-трансляции. Здесь сегодня опубликуем актуальные данные по России и области, мнения врачей и комментарии чиновников о режиме, в котором мы живём.

Ольга Прохорова

«Мусорные пакеты носят вместо бахил»: откровения пациентки из ярославского COVID-госпиталя. Женщина пролежала в больнице три недели и рассказала, как все было.

Анна Ёлкина

Смешная штукенция шатается по соцсетям. Диван — лучший друг человека на самоизоляции! Забивайте в поиске «Диван *ваше имя*»... и выкладывайте в комментариях «какой вы диван».

Смешная игра бродит по Сети&nbsp;

Смешная игра бродит по Сети 

Анна Ёлкина

В России начали говорить о выходе на плато, что означает — прирост распространения болезни остановлен. Но в Ярославской области каждый день прирост всё больше. Когда же наступит плато у нас?

— Плато — это следующий временной период после пика. Что мы называем плато? Это когда число новых случаев заболевания остается примерно одинаковым. Люди, как правило, представляют себе плато как горизонтальную линию, но это не так — график может немного колебаться, — объясняет ведущий научный сотрудник федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, вирусолог Людмила Алимбарова. — Этот период может длиться от одной недели до трех. Зависит от многих параметров: на какой территории развивается эпидпроцесс, какие меры принимались, чтобы ограничить распространение, какие терапевтические методы применяют к заболевшим.

Анна Ёлкина

На улицах Ярославля стало немного спокойнее за время самоизоляции. Например, насиловать совсем перестали. Мы выяснили, что происходит с другими преступлениями.

Ольга Прохорова

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