Когда в Ярославской области наступит плато. Всё о коронавирусе — онлайн

В России начали говорить о выходе на плато, что означает — прирост распространения болезни остановлен. Но в Ярославской области каждый день прирост всё больше. Когда же наступит плато у нас?

— Плато — это следующий временной период после пика. Что мы называем плато? Это когда число новых случаев заболевания остается примерно одинаковым. Люди, как правило, представляют себе плато как горизонтальную линию, но это не так — график может немного колебаться, — объясняет ведущий научный сотрудник федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, вирусолог Людмила Алимбарова. — Этот период может длиться от одной недели до трех. Зависит от многих параметров: на какой территории развивается эпидпроцесс, какие меры принимались, чтобы ограничить распространение, какие терапевтические методы применяют к заболевшим.

