Когда в Ярославской области наступит плато. Всё о коронавирусе — онлайн

«Мусорные пакеты носят вместо бахил»: откровения пациентки из ярославского COVID-госпиталя. Женщина пролежала в больнице три недели и рассказала, как все было.
Смешная штукенция шатается по соцсетям. Диван — лучший друг человека на самоизоляции! Забивайте в поиске «Диван *ваше имя*»... и выкладывайте в комментариях «какой вы диван».
В России начали говорить о выходе на плато, что означает — прирост распространения болезни остановлен. Но в Ярославской области каждый день прирост всё больше. Когда же наступит плато у нас?
— Плато — это следующий временной период после пика. Что мы называем плато? Это когда число новых случаев заболевания остается примерно одинаковым. Люди, как правило, представляют себе плато как горизонтальную линию, но это не так — график может немного колебаться, — объясняет ведущий научный сотрудник федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, вирусолог Людмила Алимбарова. — Этот период может длиться от одной недели до трех. Зависит от многих параметров: на какой территории развивается эпидпроцесс, какие меры принимались, чтобы ограничить распространение, какие терапевтические методы применяют к заболевшим.
На улицах Ярославля стало немного спокойнее за время самоизоляции. Например, насиловать совсем перестали. Мы выяснили, что происходит с другими преступлениями.
С утра — коротко о главных новостях за сутки:
- новый антирекорд зафиксирован в Ярославской области по заболевшим COVID-19 — 135 человек;
- полиция теперь будет предупреждать ярославцев о обязательном соблюдении масочного режима по громкоговорителя;
- в Ярославской области уже больше двух тысяч больных COVID-19. Карта распространения коронавирусом;
- в Ярославской области увеличилось количество людей в тяжелом состоянии инфицированных коронавирусом;
- в Ярославле со скандалом выдали продуктовые наборов для детей;
- ноль изнасилований: как коронавирус изменил криминальную обстановку;
- ярославский кожевник придумал, как во время коронавируса заработать на клиентах из Америки и Европы.