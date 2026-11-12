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«Ей требуется операция»: близкие раскрыли подробности о состоянии Марии Шурочкиной

После пожара спортсменка остается в больнице

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После пожара у Марии диагностировали ожоги тела 2 и 3-й степени | Источник: Михаил Синицын / ТАССПосле пожара у Марии диагностировали ожоги тела 2 и 3-й степени | Источник: Михаил Синицын / ТАСС

После пожара у Марии диагностировали ожоги тела 2 и 3-й степени

Источник:

Михаил Синицын / ТАСС

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина остается в больнице после пожара в квартире. Сейчас 31-летняя спортсменка находится в ожоговом отделении НИИ имени Склифосовского. Несмотря на то, что ее по-прежнему наблюдают в реанимации, врачи оценивают состояние девушки как стабильное — самое страшное уже позади.

Несчастный случай произошел поздним вечером 8 ноября в ее московской квартире. Спортсменка пыталась разжечь домашний биокамин, но пары горючей жидкости внезапно вспыхнули.

— Что-то замкнуло. Она плеснула горючую жидкость в биокамин, и там вспыхнуло. Это неисправность камина, — рассказал брат Шурочкиной Иван.

Огонь быстро охватил около 5 квадратных метров комнаты. В первые часы после госпитализации в Сети появилось множество тревожных слухов: писали, что спортсменка в критическом состоянии и у нее сильно обожжены лицо и руки.

К счастью, семья чемпионки поспешила успокоить болельщиков и опровергла эти домыслы. Старшая сестра спортсменки, певица Нюша, экстренно прилетела из Дубая, чтобы поддержать Машу в больнице. Она рассказала, что голова, лицо и шея сестры не пострадали. Основные ожоги пришлись на область груди и живота. Кроме того, Мария не растерялась в критический момент: она успела быстро выбежать из горящей комнаты, не надышалась едким дымом и сама попросила соседей вызвать спасателей. Обследование подтвердило, что ее легкие и другие внутренние органы в полном порядке.

Брат спортсменки Иван Шурочкин добавил, что Маша находится в полном сознании, держится стойко и старается не терять хорошего настроения. В ближайшие пару дней медикам предстоит провести ей операцию по пересадке кожи на поврежденных участках. По словам родственников, прогнозы у врачей самые благоприятные.

— Ей требуется операция — в районе груди и живота пересадка кожи. В течение пары дней ее должны сделать, — рассказал Иван Шурочкин.

Мама синхронистки, Оксана Шурочкина, тепло поблагодарила всех, кто не остался в стороне — тренеров, друзей, коллег по сборной и поклонников со всего мира.

— Спасибо за теплые пожелания! Она в реанимации еще, и пальчики все в бинтах, — написала Оксана Шурочкина у себя в блоге.

Федерация водных видов спорта России также держит ситуацию на контроле и готова оказать чемпионке любую необходимую поддержку.

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Илья Ненко
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