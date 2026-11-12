На трассе М-8 в Ярославской области изменят движение из-за ремонта

Как движется ремонт на трассе М-8 в Ярославской области

На участках трассы М-8 «Холмогоры» в Ярославской области закончили работы по устройству слоев износа. Об этом редакции 76.RU сообщила подрядная организация, которая ведет ремонт.

В 2026 году работы провели на участках с 113,8 по 126 км, с 160 по 165 км, с 180 по 186,6 км, с 214 по 221 км.

Слой износа — верхний слой проезжей части, принимающий на себя воздействие колес автомобильного транспорта и погодно-климатических факторов.

«На участках трассы общей протяженностью 31 км выполнены устройство обочин, фрезерование поврежденного асфальтобетонного покрытия с частичным устройством выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, а также устройство асфальтобетонного слоя износа толщиной 5 см, нанесена новая дорожная разметка термопластиком», — поделились в АО «ВАД».

Как уточнили 76.RU в организации, ограждения на участке уже сняты.

АО «ВАД» было образовано в 1994 году в Санкт-Петербурге. Генеральным директором является Валерий Абрамов. Ему также принадлежат компании по добыче декоративного и строительного камня, известняка, гипса и мела — ООО «КПР», организация по управлению и эксплуатации нежилого фонда ДНП «Озерное», а также асфальтобетонный завод «АБЗ-ВАД».

В 2025 году компания заработала 101,3 млрд рублей, из которых чистой прибылью после всех расходов осталось 2,6 млрд.