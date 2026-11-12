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Экономика Банки вводят ограничение на переводы и пополнение счетов до 30 тысяч рублей — кому выпишут лимиты

Банки вводят ограничение на переводы и пополнение счетов до 30 тысяч рублей — кому выпишут лимиты

Разбираемся во всех нюансах

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Ограничения введут не для всех россиян | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUОграничения введут не для всех россиян | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Ограничения введут не для всех россиян

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Клиентам банков хотят ограничить суммы переводов. Если законопроект об этом примут, положить на карту можно будет лишь 30 тысяч рублей в месяц, такую же сумму смогут перевести вам. Ограничения направлены на борьбу с мошенниками, но в итоге добросовестные клиенты рискуют тоже с этим столкнуться. Кому это грозит и как обезопасить себя — в материале.

Кто столкнется с лимитами

Ограничения введут не для всех россиян, а лишь для клиентов, в отношении которых выявят признаки подозрительных финансовых операций. Законопроект прежде всего коснется дропперов — людей, предоставляющих свои банковские счета и карты для перевода или обналичивания чужих денег.

Их счета часто используют в мошеннических схемах, нелегальном игорном бизнесе и других незаконных расчётах. Владелец карты даже не всегда осознаёт, что участвует в преступной деятельности.

Речь о том, что мошенники могут предложить человеку заработок за получение денег от незнакомцев с последующей отправкой средств на другие реквизиты.

Определять признаки подозрительных операций будет Центробанк совместно с Росфинмониторингом. Также регулятор сможет выявлять клиентов, чьи операции вызывают подозрения, и передавать информацию о них банкам. В случае если сам банк обнаружит у клиента сомнительные операции и получит подтверждения об этом от ЦБ, то он должен будет ввести ограничения не позднее следующего рабочего дня.

Решение можно будет обжаловать. Сначала нужно предоставить банку документы, подтверждающие законность операций. На рассмотрение обращения кредитной организации отводится семь рабочих дней. Если ограничения оставят в силе, клиент сможет обратиться в суд.

Какие банковские операции ограничат

Законопроект предусматривает два отдельных месячных лимита:

  • 30 тысяч рублей в месяц и не более на внесение наличных на банковские счета и электронные кошельки;

  • 30 тысяч рублей в месяц на получение переводов от других физических лиц.

Если клиент получил ограничения, то он сможет получать переводы от других лиц только в пределах установленного месячного лимита. Учитываться отдельно будет и пополнение счета наличными.

Эти ограничения будут распространяться и на операции в иностранной валюте — с пересчетом суммы в установленный эквивалент. При этом законопроект не вводит общего ограничения в 30 тысяч рублей на все денежные операции граждан и не устанавливает аналогичного лимита на исходящие переводы.

Банк самостоятельно установит срок действия этих ограничений, но не более одного года. Если в течение трех лет после снятия ограничений клиента снова заподозрят в подозрительных операциях, лимиты введут на два года. При этом закрыть счет и открыть новый в том же банке, чтобы обойти ограничения, не получится.

Ограничат ли переводы между близкими

Перевод денежных средств родственникам, друзьям или знакомым сам по себе не является причиной для введения новых ограничений. Законопроект предусматривает дополнительную проверку подозрительных операций, а не автоматическую блокировку всех граждан, которые регулярно пользуются банковскими переводами.

Если клиент все же попадет под ограничения, лимит на входящие переводы будет распространяться и на деньги, поступающие от обычных физических лиц. Проект не предусматривает отдельного исключения для переводов от родственников.

При этом точные признаки подозрительных транзакций еще предстоит установить. В связи с этим невозможно заранее выявить все обстоятельства, при которых добросовестный пользователь может столкнуться с ограничениями.

Предполагаемая дата вступления закона в силу — 1 марта 2028 года. К этому времени банкам потребуется изменить программное обеспечение и процедуры контроля за операциями клиентов.

Однако банки уже сейчас могут проверять сомнительные операции и переводы, а также запрашивать у клиентов подтверждающие документы в соответствии с законодательством о противодействии отмыванию денег.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Лимит Банк Перевод Наличка Банкомат Счет Законопроект Центробанк Росфинмониторинг
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Комментарии
2
Гость
2 часа
Полное бесправие и нарушение прав человека.В чем все таки причина,прикрывающаяся мошенничесьвом??Если сын переводит матери или ребёнку каждый месяц с целью помощи,как определят родство.?Фамилии ., города разные.Получается,что мы все под колпаком?
Гость
4 часа
То есть счета всё таки хотят заморозить.
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Гость
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