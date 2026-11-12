60-летний Гордон Рамзи взорвал соцсети честным фото с голым торсом — ну и фигура!

Не сказать, что адский шеф когда-то был пухляшом, но его новое фото поразило всех Источник: кадр из шоу «Адская кухня» (18+), созд. Гордон Рамзи, ITV Studios, с 2005 года

Легендарный шеф-повар Гордон Рамзи в очередной раз доказал, что возраст — это всего лишь цифра в паспорте. На днях главному кулинарному скандалисту планеты стукнуло 60 лет, и он решил отметить начало нового десятилетия весьма нестандартным способом.

Вместо привычных кадров с праздничным тортом Рамзи выложил в соцсети черно-белое селфи из ванной со спущенным до пояса спортивным комбинезоном.

Снимок произвел эффект разорвавшейся бомбы. Зрители, привыкшие видеть Гордона исключительно в поварском кителе или деловом костюме, внезапно обнаружили, что под униформой скрывается фигура профессионального атлета.

В таком виде Гордон Рамзи поздравил всех со своим 60-летием Источник: gordongram / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Рельефный пресс, подтянутые мышцы и ни грамма лишнего веса — публикация мгновенно разлетелась по всем мировым пабликам, собрав больше семисот тысяч лайков и десятки тысяч восторженных комментариев всего за сутки. Сам юбиляр сопроводил кадр максимально бодрой подписью: «Спасибо всем за невероятные поздравления с днем рождения! Второй день в статусе 60-летнего… Погнали!»

В комментариях ожидаемо начался парад кулинарного юмора. Фанаты шутили, что даже за пределами кухни шеф продолжает «жарить» на полную катушку, сравнивали его форму с идеальной говядиной Веллингтон прожарки медиум-рэр, а мужчины в шутку просили Рамзи поскорее одеться, ведь ленту новостей листают их жены.

Впрочем, для тех, кто давно следит за жизнью Рамзи, его стальной пресс не стал сюрпризом. Взявшись за себя после сорока лет, шеф превратил спорт во вторую профессию. Он всерьез увлекся триатлоном, регулярно преодолевает изнурительные дистанции Ironman, бегает марафоны и накручивает сотни километров на велосипеде.

Даже серьезная велоавария, в которую Гордон попал пару лет назад, не заставила его сбавить обороты. Каждое утро ресторатора начинается с обязательной разминки, отжиманий и протеинового коктейля, а вместо плотных обедов он предпочитает есть понемногу, чтобы всегда оставаться в тонусе.

Сейчас у 60-летнего шефа новая амбициозная цель: весной 2027 года он намерен пробежать Лондонский марафон быстрее, чем делал это тридцать лет назад.