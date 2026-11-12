Недвижимость
Знакомства
Погода
Телепрограмма
Афиша
Гороскоп
Курсы валют
Пробки
ZODY
Игры
Промокоды
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как -2

2 м/c,

вос.

 747мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 82,98
EUR 92,33
Украсят центр на Новый год
Порвало ногу на питбайке
Скрипучие трамваи
Каталог новостроек Ярославля
Построят новый квартал
Каток на Советской
Неадекват порезал девушку в «КБ»
Происшествия Подробности Подростку порвало ногу в ДТП с питбайком в Ярославской области. Что известно об уголовном деле

Подростку порвало ногу в ДТП с питбайком в Ярославской области. Что известно об уголовном деле

Наказание грозит его отцу

995
Питбайкер попал в ДТП в Ярославской области | Источник: Прокуратура Ярославской области / MaxПитбайкер попал в ДТП в Ярославской области | Источник: Прокуратура Ярославской области / Max

Питбайкер попал в ДТП в Ярославской области

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Max

Авария с 15-летним подростком на питбайке переросла в уголовное дело. Подробности инцидента сообщили в прокуратуре Ярославской области.

28 августа около 20:40 в Мышкине на улице Никольской, 18 школьник без прав влетел в парковавшуюся иномарку «Форд-Фьюжн». Теперь отцу питбайкера может грозить срок. Прокуратура направила уголовное дело в суд.

«Обвиняется по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего)», — сообщили в прокуратуре.

Читайте также
На отца питбайкера возбудили уголовное дело | Источник: Прокуратура Ярославской области / MaxНа отца питбайкера возбудили уголовное дело | Источник: Прокуратура Ярославской области / Max

На отца питбайкера возбудили уголовное дело

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Max

По версии следствия, 21 марта 2026 года мужчина приобрел питбайк JHL LX YBS300 и передал его своему 15-летнему сыну. После в августе 2026 года мальчик попал в ДТП, где разорвал себе голеностоп.

«Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу», — заключили в прокуратуре.

Ранее уголовное дело возбудили против матери, купившей 13-летнему сыну питбайк. Мальчик тоже стал участником ДТП. 21 августа 2026 года на 1-й улице Кольцова в Брагине двое школьников на мопеде столкнулись с велосипедистом. Всех троих с места аварии забрали в больницу.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
ДТП Питбайк Подросток Уголовное дело Мышкин
Лайк
TYPE_LIKE4
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
25
Гость
1 час
Обнаглели... Ездят, где хотят, на других наплевать..
Гость
1 час
Когда читаю, что питбайщиков начинают оправдывать. Вот правда волосы на голове шевелятся! Вы что реально? Так купите своему ребенку и отправьте его в последний путь, потом поговорим о том, что вы сами своими же руками сделали
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Три дня были словно на другой планете»: туристка побывала на плато Укок на границе с Монголией — зачем туда ехать
Анастасия Романова
Мнение
«Понимаю, что делаю фигню, но делаю»: 42-летняя редактор едва не лишилась сбережений под гипнозом «инспектора ФСБ» — что ее остановило
Миледи Винтер
Мнение
Чувствовали себя как дома: семья съездила на Алтай на автодоме — как это было
Ольга Медведева
путешествие
Мнение
«Холодное сердце» есть у нас дома: стоит ли смотреть сказку «Морозко» в кинотеатрах
Юрий Скородумов
Корреспондент
Мнение
Дело не только в холестерине: кардиолог разоблачила миф о «чистке сосудов за месяц» и рассказала, как избежать инсульта
Екатерина Воронова
Рекомендуем