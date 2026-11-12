Подростку порвало ногу в ДТП с питбайком в Ярославской области. Что известно об уголовном деле

Питбайкер попал в ДТП в Ярославской области Источник: Прокуратура Ярославской области / Max

Авария с 15-летним подростком на питбайке переросла в уголовное дело. Подробности инцидента сообщили в прокуратуре Ярославской области.

28 августа около 20:40 в Мышкине на улице Никольской, 18 школьник без прав влетел в парковавшуюся иномарку «Форд-Фьюжн». Теперь отцу питбайкера может грозить срок. Прокуратура направила уголовное дело в суд.

«Обвиняется по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего)», — сообщили в прокуратуре.

На отца питбайкера возбудили уголовное дело Источник: Прокуратура Ярославской области / Max

По версии следствия, 21 марта 2026 года мужчина приобрел питбайк JHL LX YBS300 и передал его своему 15-летнему сыну. После в августе 2026 года мальчик попал в ДТП, где разорвал себе голеностоп.

«Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу», — заключили в прокуратуре.