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Первый случай коронавируса зафиксировали в Даниловском районе Ярославской области

Первый случай коронавируса зафиксировали в Даниловском районе Ярославской области

19 апреля официально объявлено о первом случае заражения коронавирусом в Данилове Ярославской области. Известно, что зараза проникла сюда из Ярославля.

— 19 апреля подтвержден диагноз новой коронавирусной инфекции у жительницы Данилова, ранее проходившей хирургическое лечение в Соловьевской больнице Ярославля. Круг общения заболевшей был очень ограничен. Даниловская ЦРБ отрабатывает все возможные контакты, идет забор анализов, медики работают в защитных костюмах. Просим отнестись с пониманием к необходимым ограничительным мерам, не допускать домыслов и слухов, — сообщается на сайте администрации Даниловского района.

Власти попросили жителей соблюдать режим самоизоляции и при любой возможности оставаться дома.

Напомним, за последние сутки в Ярославской области за последние сутки выявили 12 новых больных с COVID-19. Территория распространения коронавируса в регионе пополнилась Даниловским и Некоузским районами. В них выявлено по одному заболевшему.

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