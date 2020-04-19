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Количество заразившихся коронавирусом достигло 117 человек

Количество заразившихся коронавирусом достигло 117 человек

19 апреля в Ярославской области, по данным оперативного штаба, количество зараженных коронавирусом увеличилось на 12 человек. Таким образом с начала пандемии в области зарегистрировано уже 117 пациентов с этим диагнозом. К счастью, летальных исходов в регионе нет.

— Появились пациенты в Некозуском и Даниловском районах. В тяжелом состоянии остался только один человек, — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

На сегодняшний день больше всего заболевших в Ярославле — 45 человек. В Гаврилов-Ямском районе — 19, в Рыбинске — 17, в Переславле — 13, в Рыбинском районе — 8, в Тутаевском районе — 7, в Угличе — 2, в Ярославском районе — 1, в Ростовском районе — 2, в Борисоглебском районе — 1, в Некоузском районе — 1, в Даниловском — 1.

Из всех заболевших на 19 апреля: выздоровевших — 12 человек, на лечении — 105 пациентов. За последние сутки в регионе проверено 550 тестов. На обязательной изоляции находится 58 человек.

В России на 19 апреля зарегистрировано 42 853 заболевших COVID-19, за последние сутки подтверждено 6060 новых случаев. Из них почти 43% не имели клинических проявлений болезни. Есть такой пример и в Ярославской области.

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