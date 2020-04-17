В правительстве Ярославской области сообщили о пациентах с коронавирусом, которые сейчас находятся в тяжелом состоянии.



— Это женщина старше 90 лет с хроническим заболеванием и мужчина старше 60 лет. На данный момент состояние мужчины уже оценивается как средней тяжести, — уточнили в правительстве.



Они находятся на кислородной поддержке. Подключение к аппаратам ИВЛ пациентам пока не требуется.



Напомним, 16 апреля директор регионального департамента здравоохранения Руслан Саитгареев озвучил, что в регионе пять тяжелых больных. Впрочем, диагноз «коронавирус» официально подтвержден пока у двух. У остальных пока можно говорить только о наличии его симптомов.

