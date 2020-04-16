Директор департамента здравоохранения Ярославской области Руслан Саитгареев 16 апреля сообщил, что в Ярославской области сейчас пять тяжелых пациентов с симптомами коронавируса.



— У двух коронавирус подтвержден и у трех еще не подтвержден. Анализы у них взяли, но результат пока не готов, — пояснили в департаменте здравоохранения. — Все эти пациенты находятся на кислородной поддержке.



Напомним, Саитгареев также отметил, что по нормативам 70 процентов коек для больных коронавирусом должны быть оснащены приборами подачи кислорода, которые помогают при патологиях легких, 35% — аппаратами ИВЛ. По словам главы департамента, этот норматив в Ярославской области выполняется.

