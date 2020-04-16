16 апреля четверг
СЕЙЧАС +4°С
usd 73.71
eur 80.67
Тема дня Губернатор разрешил записаться на ноготочки
СЕЙЧАС +4°С
usd 73.71
eur 80.67

Все новости

Все новости
Тяжелые пациенты в Ярославской области находятся на кислородной поддержке

Тяжелые пациенты в Ярославской области находятся на кислородной поддержке

Директор департамента здравоохранения Ярославской области Руслан Саитгареев 16 апреля сообщил, что в Ярославской области сейчас пять тяжелых пациентов с симптомами коронавируса.

— У двух коронавирус подтвержден и у трех еще не подтвержден. Анализы у них взяли, но результат пока не готов, — пояснили в департаменте здравоохранения. — Все эти пациенты находятся на кислородной поддержке.

Напомним, Саитгареев также отметил, что по нормативам 70 процентов коек для больных коронавирусом должны быть оснащены приборами подачи кислорода, которые помогают при патологиях легких, 35% — аппаратами ИВЛ. По словам главы департамента, этот норматив в Ярославской области выполняется.

Также глава депздрава рассказал, когда в Ярославской области планируют начать обещанные президентом выплаты медработникам.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!