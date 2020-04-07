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+5 новых случаев COVID-19 в Ярославской области на 7 апреля&nbsp;

+5 новых случаев COVID-19 в Ярославской области на 7 апреля 

За прошедшие сутки в Ярославской области пять человек заболели коронавирусной инфекцией. Такие данные сообщает оперативный штаб России. Итого в регионе за всё время выявили 12 случаев заражения COVID-19.

— На данный момент 2 человека уже выздоровели и выписаны из больницы. На лечении остаются 9 человек. Состояние здоровья у всех удовлетворительное, у одного — средней тяжести. За последние сутки было сделано 389 анализов. Все показали отрицательный результат, — сообщил на своей странице губернатор Дмитрий Миронов.

В обязательной изоляции продолжают находиться 930 человек, из них семеро — в обсервации, в том числе врачи, которые сдали тест на коронавирус после контакта с заражёнными.

Всего в стране заразились ещё 1154 человека за день. Всю актуальную информацию о заражённых и мерах, которые действуют в регионе, мы коротко и быстро публикуем в режиме онлайн.

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