За прошедшие сутки в Ярославской области пять человек заболели коронавирусной инфекцией. Такие данные сообщает оперативный штаб России. Итого в регионе за всё время выявили 12 случаев заражения COVID-19.



— На данный момент 2 человека уже выздоровели и выписаны из больницы. На лечении остаются 9 человек. Состояние здоровья у всех удовлетворительное, у одного — средней тяжести. За последние сутки было сделано 389 анализов. Все показали отрицательный результат, — сообщил на своей странице губернатор Дмитрий Миронов.