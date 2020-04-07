Сегодня официально подтвердился первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Рыбинске. Об этом сообщает сайт городской администрации. Заболела женщина, диагноз которой 3 апреля оказался сомнительным.
— Положительный анализ подтвердила и московская лаборатория. Сейчас женщина находится в инфекционном отделении горбольницы № 2. Там же организован режим изоляции для её мужа, — сообщили в администрации Рыбинска.
На обязательной самоизоляции в городе находятся 122 человека.
Заболевшая в Рыбинске стала одной из пяти новых случаев COVID-19 в Ярославской области на 7 апреля 2020. Ещё четверо заболевших из Ярославля.
Всего в инфекционных отделениях находятся девять жителей Ярославской области. У одного из них состояние средней тяжести, у остальных — удовлетворительное. По географии распространения на сегодняшний день вирус зафиксировали: в Ярославле, Ярославском районе, Рыбинске и Переславском районе у жителя Московской области.
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