Сегодня официально подтвердился первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Рыбинске. Об этом сообщает сайт городской администрации. Заболела женщина, диагноз которой 3 апреля оказался сомнительным.

— Положительный анализ подтвердила и московская лаборатория. Сейчас женщина находится в инфекционном отделении горбольницы № 2. Там же организован режим изоляции для её мужа, — сообщили в администрации Рыбинска.

На обязательной самоизоляции в городе находятся 122 человека.

Заболевшая в Рыбинске стала одной из пяти новых случаев COVID-19 в Ярославской области на 7 апреля 2020. Ещё четверо заболевших из Ярославля.