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Тема дня + 5 новых случаев коронавируса в Ярославле
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Вирус вышел за пределы Ярославля&nbsp;

Вирус вышел за пределы Ярославля 

Сегодня официально подтвердился первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Рыбинске. Об этом сообщает сайт городской администрации. Заболела женщина, диагноз которой 3 апреля оказался сомнительным.

— Положительный анализ подтвердила и московская лаборатория. Сейчас женщина находится в инфекционном отделении горбольницы № 2. Там же организован режим изоляции для её мужа, — сообщили в администрации Рыбинска.

На обязательной самоизоляции в городе находятся 122 человека.

Заболевшая в Рыбинске стала одной из пяти новых случаев COVID-19 в Ярославской области на 7 апреля 2020. Ещё четверо заболевших из Ярославля.

Всего в инфекционных отделениях находятся девять жителей Ярославской области. У одного из них состояние средней тяжести, у остальных — удовлетворительное. По географии распространения на сегодняшний день вирус зафиксировали: в Ярославле, Ярославском районе, Рыбинске и Переславском районе у жителя Московской области.

Вся оперативная информация о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе - в нашей хронике.

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