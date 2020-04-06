В Ярославле у врача выявили подозрение на коронавирус

В больницах сообщают, что это не та ситуация из-за которой нужно переживать — к сожалению, медики заражаются и при вспышках сезонного гриппа. Их в таком случае отправляют на обсервацию. Также с сотрудниками больниц поступили и в этот раз. Ранее врачи сообщали, что сомнительных результатов тестов у жителей Ярославской области было достаточно много, и большинство из них не подтвердились.



— Если человек не болеет коронавирусом, то экспресс-тест покажет, что он здоров, — объясняли они. — Когда результаты оказываются сомнительными, то пробы отправляют в крупную лабораторию в Новосибирск или в Москву. Оттуда уже приходит точный результат.



По официальным данным, в Ярославской области коронавирус был подтверждён у семи человек. Из них один пациент полностью выздоровел и шестеро находятся на лечении. На сегодняшний день нет ни одного, кто был бы в тяжёлом состоянии. В регионе сейчас также ожидают подтверждения нескольких сомнительных результатов экспресс-тестов. Вся информация к этому часу — в онлайн трансляции.

