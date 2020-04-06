В Ярославле у врача выявили подозрение на коронавирус

В нескольких больницах Ярославля врачей проверяют на коронавирус. При этом, как стало известно 76.RU, все медики находятся в удовлетворительном состоянии и на данный момент официально заболевание COVID-19 не подтвердили ни у одного из них.
— Пока они только сдали экспресс-тесты, их подтверждения мы ждём со дня на день, а пока их анализы считаются сомнительными, — сообщил источник 76.RU в сфере здравоохранения. — Первый тест в ярославской лаборатории дал отрицательный результат на анализы сотрудника поликлиники больницы № 9. Также не подтвердился диагноз у врача и медсестры больницы имени Семашко, проводивших осмотр у больной пациентки. Сомнительный анализ выявили лишь у врача больницы № 3. Ситуация находится под контролем. Все медицинские учреждения продолжают работать в режиме приёма пациентов, которым требуются неотложная и экстренная помощь. Никакого риска заболевания для пациентов и других сотрудников на сегодняшний день нет.
В больницах сообщают, что это не та ситуация из-за которой нужно переживать — к сожалению, медики заражаются и при вспышках сезонного гриппа. Их в таком случае отправляют на обсервацию. Также с сотрудниками больниц поступили и в этот раз. Ранее врачи сообщали, что сомнительных результатов тестов у жителей Ярославской области было достаточно много, и большинство из них не подтвердились.
— Если человек не болеет коронавирусом, то экспресс-тест покажет, что он здоров, — объясняли они. — Когда результаты оказываются сомнительными, то пробы отправляют в крупную лабораторию в Новосибирск или в Москву. Оттуда уже приходит точный результат.
По официальным данным, в Ярославской области коронавирус был подтверждён у семи человек. Из них один пациент полностью выздоровел и шестеро находятся на лечении. На сегодняшний день нет ни одного, кто был бы в тяжёлом состоянии. В регионе сейчас также ожидают подтверждения нескольких сомнительных результатов экспресс-тестов. Вся информация к этому часу — в онлайн трансляции.