Мэр Ярославля отправил на самоизоляцию заместителя по социальной политике Елену Новик. Она недавно вернулась из отпуска из Иордании. Чиновница уже успела посетить городскую администрацию — она присутствовала в понедельник на общегородской планёрке. Её присутствие после отпуска вызвало вопросы: в связи с пандемией коронавирусной инфекции в мире всем приезжающим из отпуска из определённых стран рекомендуется провести две недели в самоизоляции.
— Я отправил Елену Новик на самоизоляцию. Она вернулась 10 марта. Иордания не была в списке стран, по возвращении из которых предполагается карантин. Она себя хорошо чувствует. До 24-го она будет дома. Еще раз сдаст анализы. И, если всё в порядке, 25-го она выйдет на работу, — рассказал глава города Владимир Волков.
В настоящее время в Ярославле проверяют на заражение новой коронавирусной инфекцией шесть человек, которые контактировали с заболевшей 40-летней женщиной. Она тоже недавно вернулась из отпуска, в городе ей стало хуже, в больнице подтвердили положительный тест на COVID-19. Это был первый официальный случай заболевания в Ярославле.
Сходила на работу, возможно заразила кого-то. Красава!!!
Ответственности ноль, безответственность зашкаливает!