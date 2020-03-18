Мэр Ярославля отправил на самоизоляцию заместителя по социальной политике Елену Новик. Она недавно вернулась из отпуска из Иордании. Чиновница уже успела посетить городскую администрацию — она присутствовала в понедельник на общегородской планёрке. Её присутствие после отпуска вызвало вопросы: в связи с пандемией коронавирусной инфекции в мире всем приезжающим из отпуска из определённых стран рекомендуется провести две недели в самоизоляции.

— Я отправил Елену Новик на самоизоляцию. Она вернулась 10 марта. Иордания не была в списке стран, по возвращении из которых предполагается карантин. Она себя хорошо чувствует. До 24-го она будет дома. Еще раз сдаст анализы. И, если всё в порядке, 25-го она выйдет на работу, — рассказал глава города Владимир Волков.

