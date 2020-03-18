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Тема дня Первый заражённый коронавирусом в Ярославле
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Елена Новик неделю назад вернулась из заграницы

Елена Новик неделю назад вернулась из заграницы

Мэр Ярославля отправил на самоизоляцию заместителя по социальной политике Елену Новик. Она недавно вернулась из отпуска из Иордании. Чиновница уже успела посетить городскую администрацию — она присутствовала в понедельник на общегородской планёрке. Её присутствие после отпуска вызвало вопросы: в связи с пандемией коронавирусной инфекции в мире всем приезжающим из отпуска из определённых стран рекомендуется провести две недели в самоизоляции.

— Я отправил Елену Новик на самоизоляцию. Она вернулась 10 марта. Иордания не была в списке стран, по возвращении из которых предполагается карантин. Она себя хорошо чувствует. До 24-го она будет дома. Еще раз сдаст анализы. И, если всё в порядке, 25-го она выйдет на работу, — рассказал глава города Владимир Волков.

В настоящее время в Ярославле проверяют на заражение новой коронавирусной инфекцией шесть человек, которые контактировали с заболевшей 40-летней женщиной. Она тоже недавно вернулась из отпуска, в городе ей стало хуже, в больнице подтвердили положительный тест на COVID-19. Это был первый официальный случай заболевания в Ярославле.

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КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
18 мар 2020 в 12:34

Сходила на работу, возможно заразила кого-то. Красава!!!
Ответственности ноль, безответственность зашкаливает!

Гость
18 мар 2020 в 12:14

Пусть работает, мэрию не жалко.

ваш господин
18 мар 2020 в 12:05

во как - прекрасно отдохнувшая будет отдыхать еще раз , какой добренький мэр 😁