Коронавирус в Ярославле: инфекцию COVID-19 подцепила 40-летняя женщина

Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло с 93 до 114 в 26 российских регионах, пятеро выздоровели, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова. При этом, по её данным, один из случаев зафиксирован в Ярославской области.



— Сейчас основной приоритет для нас — не допустить распространение инфекции в популяции, — сказала Татьяна Голикова.



Как стало известно порталу 76.RU, инфекцию обнаружили у 40-летней женщины. Случай зарегистрирован в областном центре. Как сообщил источник, её состояние сейчас не критично — медики взяли пациентку под особое наблюдение. Женщина вернулась из поездки в Доминиканскую республику. Возращалась домой через Цюрих и Москву. Вместе с мужем она сейчас находится в боксе в инфекционной больнице.