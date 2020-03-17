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Коронавирус в Ярославле: инфекцию COVID-19 подцепила 40-летняя женщина

Что на данный момент известно о пациентке

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Для лечения людей от коронавируса в Ярославле <a href="https://76.ru/text/health/69034822/" target="_blank" class="_">подготовили инфекционную больницу</a> на проспекте Октября

Для лечения людей от коронавируса в Ярославле подготовили инфекционную больницу на проспекте Октября

Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло с 93 до 114 в 26 российских регионах, пятеро выздоровели, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова. При этом, по её данным, один из случаев зафиксирован в Ярославской области.

— Сейчас основной приоритет для нас — не допустить распространение инфекции в популяции, — сказала Татьяна Голикова.

Как стало известно порталу 76.RU, инфекцию обнаружили у 40-летней женщины. Случай зарегистрирован в областном центре. Как сообщил источник, её состояние сейчас не критично — медики взяли пациентку под особое наблюдение. Женщина вернулась из поездки в Доминиканскую республику. Возращалась домой через Цюрих и Москву. Вместе с мужем она сейчас находится в боксе в инфекционной больнице.

Напомним, на сегодняшний день в России зарегистрировано 114 случаев коронавирусной инфекции: 111 — у россиян, 2 — у граждан Китая, 1 — у гражданина Италии. Выздоровели 6 человек.

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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
17 мар 2020 в 17:17

Смейтесь, смейтесь,портал дебильный,а рекламы у них до хрена.Значит читают.

Бармаглоша
17 мар 2020 в 17:12

как обычно, ничего. вот когда в "подслушано" в ВК напишут, или будет пресс-релиз, тогда появится заметка "стало известно, что произошло с ярославной"

Юрий
17 мар 2020 в 17:10

и что же про неё известно?