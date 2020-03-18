Шесть человек взяли под наблюдение после их общения с заразившейся коронавирусом жительницей Ярославля

Женщина из Ярославля, у которой нашли коронавирус, контактировала с шестью людьми. Об этом сообщил руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области Александр Звягин.
— В контакте с заболевшей было 6 человек. Ближе всего она общалась с мужем. Он, как и супруга, помещен в бокс инфекционной больницы. На сегодня его тест на коронавирус отрицательный. За остальными пятью людьми также установлено наблюдение. И у них тесты на коронавирус отрицательные.
Звягин отметил, что сейчас в Ярославской области под наблюдением 90 человек — 86 россиян и 5 граждан КНР. Все они находятся в изоляции по месту жительства. Всего в Ярославской области под наблюдением находились 232 человека — 205 россиян и 27 граждан КНР.
Напомним, 17 марта в Ярославской области выявили первый случай заражения коронавирусом. Болезнь обнаружили у 40-летней женщины, которая 9 марта вернулась из Доминиканы.